Snimak iz zraka: Učesnici "Marša mira" stigli u kamp "Liplje"

Kolona s učesnicima "Marša mira" okončala je prvu etapu i stigli su u kamp Liplje kod Zvornika.
Oni su jutros krenuli iz Nezuka kod Sapne, kako bi obilježili 30. godišnjica genocida u Srebrenici, a očekuje se da u četvrtak stignu u Potočare.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Učesnici "Marša mira" se kreću obrnutom rutom od Srebreničana 1995. godine, koji su pokušali da spas nađu u Tuzli ili Kladnju
Kolona s učesnicima "Marša mira" okončala je prvu etapu i stigli su u kamp Liplje kod Zvornika.
Oni su jutros krenuli iz Nezuka kod Sapne, kako bi obilježili 30. godišnjica genocida u Srebrenici, a očekuje se da u četvrtak stignu u Potočare.
Tokom današnjeg dana probleme su im pravile i vremenske prilike, no vrijeme su u poslijepodnevnim satima popravilo.
Učesnici "Marša mira" se kreću obrnutom rutom od Srebreničana 1995. godine, koji su pokušali da spas nađu u Tuzli ili Kladnju.
Ruta od Nezuka do Potočara duga je oko 100 kilometara.
"AVAZ" SAZNAJE
NA POMOLU NOVA KATASTROFA
SAOBRAĆAJNA NESREĆA
"AVAZ" NA LICU MJESTA
MALTRETIRANJE BOŠNJAKA