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Snimak iz zraka: Učesnici "Marša mira" stigli u kamp "Liplje"

Učesnici "Marša mira" se kreću obrnutom rutom od Srebreničana 1995. godine, koji su pokušali da spas nađu u Tuzli ili Kladnju

Kamp Liplje iz zraka - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. Bešić

8.7.2025

Kolona s učesnicima "Marša mira" okončala je prvu etapu i stigli su u kamp Liplje kod Zvornika.

Oni su jutros krenuli iz Nezuka kod Sapne, kako bi obilježili 30. godišnjica genocida u Srebrenici, a očekuje se da u četvrtak stignu u Potočare.

Tokom današnjeg dana probleme su im pravile i vremenske prilike, no vrijeme su u poslijepodnevnim satima popravilo.

Učesnici "Marša mira" se kreću obrnutom rutom od Srebreničana 1995. godine, koji su pokušali da spas nađu u Tuzli ili Kladnju.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Ruta od Nezuka do Potočara duga je oko 100 kilometara.

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# GENOCID U SREBRENICI
# MARŠ MIRA
# KAMP LIPLJE
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