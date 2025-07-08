Bramerc: Veličanje zločinaca i negiranje genocida ozbiljna prepreka pomirenju u BiH

Glavni tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Bramerc (Serge Brammertz) upozorio je da su veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida danas prisutniji nego prije deset godina te da predstavljaju jedan od najvećih društvenih problema u Bosni i Hercegovini.

Bramerc je boravio u Sarajevu povodom konferencije "Srebrenica 1995–2025: Suočavanje s prošlošću", održane u Vijećnici, u sklopu obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Na konferenciji je govorio o važnosti procesuiranja ratnih zločina, ulozi obrazovanja i religije, te o doprinosu civilnog društva u izgradnji mira.

Prilika za procjenu

Istakao je da je konferencija prilika za procjenu onoga što je do sada urađeno u procesima pomirenja, ali i šta još treba učiniti kako bi BiH išla naprijed.

- Danas sam ovdje da učestvujem na ovoj važnoj konferenciji na kojoj ćemo razgovarati o mnogim temama – od procesuiranja zločina, onoga što smo uradili dobro, ali i onoga što smo mogli bolje. Govorit ćemo o pomirenju, koje i dalje predstavlja veliki izazov u vašoj zemlji - rekao je Bramerc.

Posebnu pažnju posvetio je sve učestalijem društvenom fenomenu – negiranju genocida i veličanju osuđenih zločinaca.

- Razgovarat ćemo o narednim koracima i o tome šta još treba učiniti kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Također, osvrnut ćemo se na to kako danas žrtve, preživjeli i civilno društvo mogu doprinijeti da zemlja krene u pravom smjeru — naročito kroz aktivno suprotstavljanje stalnom veličanju ratnih zločinaca i negiranju genocida - poručio je.

Drugačija situacija

Dodao je da su ga u ovom poslu ranije vodili veći optimizam i vjera u suočavanje s istinom, ali da je danas situacija drugačija.

- Počeo sam ovaj posao prije više od 15 godina. Tada sam bio optimističniji kada je riječ o prihvatanju istine i suočavanju s prošlošću. Danas vidim da su veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida mnogo prisutniji nego prije deset godina - rekao je Bramerc.

Na konferenciji je govorila i srebrenička majka Nura Mustafić, koja je u genocidu izgubila muža i trojicu sinova. Istakla je da joj je jedina želja bila da se vrati u svoju kuću kako bi mogla biti blizu mjesta gdje su njena djeca odrasla.

- Moja priča je tužna. Ostala sam sama. Teško je, ali opet se mora živjeti. Vratila sam se u svoju kuću, tamo gdje su bila moja djeca, gdje je bio moj muž. To je moj dom, moja uspomena na njih - kazala je.

Do danas je pronašla posmrtne ostatke dvojice sinova i muža, koji su ukopani u Potočarima, dok za trećim sinom još traga.

Važnost pamćenja

Konferenciji je prisustvovao i osnivač britanske nevladine organizacije "Aegis Trust" Džejms Smit (James Smith), koji je naglasio važnost međunarodnog pamćenja genocida u Srebrenici.

- Velika mi je čast, naravno, da sam danas ovdje, 30 godina nakon genocida u Srebrenici – događaja koji, između ostalog, predstavljaju katastrofalan propust međunarodne zajednice - rekao je Smit.

Dodao je da se u Velikoj Britaniji redovno organizuju programi sjećanja putem inicijative Remembering Srebrenica, te da je važno da institucije poput britanskog parlamenta prepoznaju značaj ove tragedije.

U okviru programa otvorene su izložbe "Majčina Marama" i "Heroine Srebrenice", koje je organizovao Centar za postkonfliktna istraživanja na čijem je čelu Velma Šarić. Ona je istakla da je cilj ovih sadržaja očuvanje sjećanja i uvažavanje doprinosa žena u procesu pomirenja i istine.

Na panelima su govorili i visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt), rezidentna koordinatorica UN-a Ingrid Makdonald (Ingrid Macdonald), šef Delegacije EU u BiH Luidži Soreka (Luigi Soreca), šef Misije OSCE-a Brajan Ager (Brian Aggeler) i predsjednica Pokreta "Majke enklave Srebrenica i Žepa" Munira Subašić.