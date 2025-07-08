Hasanović ponudio model raspodjele dobiti Centralne banke BiH u iznosu od 200 miliona KM

Zamjenika ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović ponudio je model raspodjele dobiti Centralne banke BiH u iznosu od 200 miliona KM, koji bi omogućio hitnu i ciljanu intervenciju prema najugroženijim i strateški najvažnijim institucijama.

U trenutku kada državni budžet još uvijek nije usvojen, a institucije funkcionišu pod sve većim pritiskom, Hasanović je ponudio konkretno rješenje, model raspodjele dobiti Centralne banke BiH, koje, kako kaže, može doprinijeti očuvanju stabilnosti i funkcionalnosti sistema.

Ugrožena imovina

- Činjenica je da je ta dobit trenutno suspendovana zbog ugrožene imovine Centralne banke povezane sa slučajem Viaduct, ali vjerujem da se kroz ovaj prijedlog može doći do zakonski utemeljenog i politički odgovornog rješenja koje bi bilo u interesu svih građana – naveo je Hasanović u saopćenju.

Stoga smatra da se dio sredstava treba usmjeriti kroz direktne transfere, kako bi omogućili nesmetan rad institucija od posebnog značaja, što u ovom slučaju uključuje sedam institucija kulture i Radioteleviziju BiH, sve prema okvirno iskazanim potrebama.

Na osnovu njegovog prijedloga raspodjele, za Zemaljski muzej BiH treba izdvojiti 3.000.000 KM, Historijski muzej BiH 800.000 KM, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH 400.000 KM, Biblioteku za slijepa i slabovidna lica BiH 300.000 KM, Umjetničku galeriju BiH 400.000 KM, Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH 2.000.000 KM, Kinoteku BiH 500.000 KM i BHRT-u 20.000.000 KM.

- Ovih osam institucija, sedam iz oblasti kulture i javni servis BHRT, predstavljaju temelj očuvanja kulturne i informativne infrastrukture Bosne i Hercegovine, te bi navedena sredstva omogućila njihovo stabilno i nesmetano funkcionisanje – smatra Hasanović.

U ovom slučaju, dodao je, moguće bi bilo odobriti dodatna finansija sredstva institucijama koje su u svojim zahtjevima jasno iskazale prioritete i opravdanost sredstava, kao što su na primjer CIK BiH 58.161.000 KM, za nabavku opreme nužne za provođenje izbora (autentifikacija birača, skeneri, video nadzor).

Također, Ministarstvo odbrane BiH 102.311.000 KM za jačanje odbrambenih kapaciteta države, SIPA 3.358.000 KM za podršku u radu i IDEEA 13.684.551 KM za unapređenje javne uprave i digitalizaciju.

Jača funkcionalnost

- Ova struktura raspodjele nije rezultat paušalnog pristupa, već detaljno urađene analize, precizno definisanih potreba i strateških prioriteta – istakao je Hasanović.

On vjeruje da se na taj način jača funkcionalnost državnih institucija i stvara preduslov za efikasniji, transparentniji i sigurniji javni sektor.

- Krajnji cilj mora nam biti jača i stabilnija BiH, u interesu svih njenih građana – zaključio je Hasanović, te izrazio podršku zaposlenima u institucijama BiH, koji mjesecima trpe posljedice neusvajanja budžeta, saopćeno je iz Kabineta zamjenika ministra finansija i trezora BiH Muhameda Hasanovića.