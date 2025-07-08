Sud BiH se proglasio nenadležnim u predmetu protiv Debevca i Osmice: Ovo je obrazloženje sutkinje Burzić

Sutkinja Suda Bosne i Hercegovine za prethodno saslušanje, Dalida Burzić, nije potvrdila optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine u predmetu protiv suspendiranog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca i bivšeg šefa Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osmana Mehmedagića Osmice.
Optužnicu je Burzić danas odlučila da Rješenjem pošalje sa svim dokazima, odnosno da dopuni predmet i proslijedi ga odjelu za postupanje po krivičnim djelima korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije federalnom POSKOK-u.
Portal Raport je u posjedu kompletnog obrazloženja u ovom predmetu.
- U konkretnom slučaju, a da bi se utvrdilo postoje li važni razlozi za prijenos nadležnosti, privatno je nespornim da je osumnjičeni Ranko Debevec ne samo sudija, već i predsjednik Suda BiH, a kojem je Sudu dostavljena optužnica na odlučivanje. Isti je odlukom VSTV-a BiH suspendovan, odnosno privremeno udaljen od vršenja dužnosti predsjednika Suda BiH do okončanja istrage.
Poštujući pretpostavku nevinosti, kao načelo koje osigurava da je svaka osoba nevina dok joj se ne dokaže krivnja[6], Sud je izveo pouzdan zaključak da je Ranko Debevec u vrijeme podnošenja optužnice predsjedniku Suda BiH - navodi Burzić u rješenju.
Sud je, navodi se, imao u vidu i sadržinu ovlaštenja predsjednika Suda BiH.
- Utvrđeno je kako se krivični postupak protiv osumnjičenog Ranka Debevca vodi zbog krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH, Krivotvorenja službene isprave iz člana 226. stav 1. i 2. KZBiH, Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem iz člana 219. stav 1. KZBiH, Neovlaštenog prisluškivanja i zvučnog ili optičkog snimanja iz članka 147a. KZ BiH, kaznenog djela Zakona o ravnopravnosti polova BiH i kaznenog djela Lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1. KZ BiH, a koja krivična djela je prema navodima optužnice počinio upravo u svojstvu predsjednika Suda BiH, i to (kako optužnica navodi) koristeći svoj položaj predsjednika Suda BiH i koristeći svoj stvarni službeni i utjecajni položaj koji je stekao obavljanjem funkcije predsjednika Suda BiH - dalje se navodi.