Sud BiH se proglasio nenadležnim u predmetu protiv Debevca i Osmice: Ovo je obrazloženje sutkinje Burzić

Sutkinja Suda Bosne i Hercegovine za prethodno saslušanje, Dalida Burzić, nije potvrdila optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine u predmetu protiv suspendiranog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca i bivšeg šefa Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osmana Mehmedagića Osmice.

Optužnicu je Burzić danas odlučila da Rješenjem pošalje sa svim dokazima, odnosno da dopuni predmet i proslijedi ga odjelu za postupanje po krivičnim djelima korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije federalnom POSKOK-u.

Portal Raport je u posjedu kompletnog obrazloženja u ovom predmetu.

- U konkretnom slučaju, a da bi se utvrdilo postoje li važni razlozi za prijenos nadležnosti, privatno je nespornim da je osumnjičeni Ranko Debevec ne samo sudija, već i predsjednik Suda BiH, a kojem je Sudu dostavljena optužnica na odlučivanje. Isti je odlukom VSTV-a BiH suspendovan, odnosno privremeno udaljen od vršenja dužnosti predsjednika Suda BiH do okončanja istrage.