Zahvalnica Službe vojnih atašea SAD spasiocima iz Foče: Priznanje za izuzetnu pomoć u pronalaženju palog američkog oficira

Gorskoj službi spašavanja Foča danas je uručena zahvalnica Službe odbrambenih atašea (Defense Attaché Service) Sjedinjenih Država koju je potpisao vojni ataše SAD u BiH, brigadir Erik Adams (Eric).

Ovo priznanje fočanskim spasiocima dodijeljeno je u znak priznanja za njihovu "izuzetnu pomoć u pronalaženju palog oficira američke vojske, profesionalnu i sveobuhvatnu pomoć u dostojanstvenoj repatrijaciji njegovih posmrtnih ostataka i pažnju prema dobrobiti njegove supruge".

Prema riječima načelnika GSS RS Nenada Ikonića, saradnja s predstavnicima američke administracije u BiH traje već duže vrijeme, da oni prate i podržavaju njihov rad, ali da je konkretan povod za ovaj vid iskazivanja zahvalnosti nesreća na Magliću 19. aprila, kada je američki oficir pao niz liticu duboku nekoliko stotina metara. Tokom uspona na Maglić on je bio u društvu svoje supruge. Akcija izvlačenja i transporta poginulog okončana je narednog dana oko 3.30 sati.