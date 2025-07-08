Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZNAČAJNO PRIZNANJE

Zahvalnica Službe vojnih atašea SAD spasiocima iz Foče: Priznanje za izuzetnu pomoć u pronalaženju palog američkog oficira

Prema riječima načelnika GSS RS Nenada Ikonića, saradnja s predstavnicima američke administracije u BiH traje već duže vrijeme

Nenad Ikonić. Važno priznanje. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

8.7.2025

Gorskoj službi spašavanja Foča danas je uručena zahvalnica Službe odbrambenih atašea (Defense Attaché Service) Sjedinjenih Država koju je potpisao vojni ataše SAD u BiH, brigadir Erik Adams (Eric).

Ovo priznanje fočanskim spasiocima dodijeljeno je u znak priznanja za njihovu "izuzetnu pomoć u pronalaženju palog oficira američke vojske, profesionalnu i sveobuhvatnu pomoć u dostojanstvenoj repatrijaciji njegovih posmrtnih ostataka i pažnju prema dobrobiti njegove supruge".

Prema riječima načelnika GSS RS Nenada Ikonića, saradnja s predstavnicima američke administracije u BiH traje već duže vrijeme, da oni prate i podržavaju njihov rad, ali da je konkretan povod za ovaj vid iskazivanja zahvalnosti nesreća na Magliću 19. aprila, kada je američki oficir pao niz liticu duboku nekoliko stotina metara. Tokom uspona na Maglić on je bio u društvu svoje supruge. Akcija izvlačenja i transporta poginulog okončana je narednog dana oko 3.30 sati.

# GSS FOČA
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.