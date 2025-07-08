Vulić parlamentarcima Trojke: "Nećete vi birati predstavnike RS, u Sarajevu vam ni imena ne znaju"

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sanja Vulić, poručila je da poslanici "Trojke" neće odlučivati ko će predstavljati Republiku Srpsku i da su doveli BiH u nikada veću političku i ustavnu krizu.

Ovo je njen odgovor na saopćenje parlamentaraca Trojke u kojem su naveli da njihov stav prema Miloradu Dodiku ostaje nepromijenjen, uprkos tome što mu je Sud BiH prije nekoliko dana ukinuo pritvor.

Vulić je rekla da su poslanici Trojke "nedovršeni, nesposobni i nikada više političari" te da umjesto njih zakone piše visoki predstavnik Kristijan Šmit.

- Umjesto da se vi dogovarate s legitimno izabranim predstavnicima naroda sa kojim živite, vi se klanjate Schmidtu. Nije vas sramota poteza koje ste povukli sa njim, pa ste BiH doveli u nikada veću političku i ustavnu krizu - istakla je Vulić za Srnu.

Dodala je da će Dodik ostati ime u savremenoj historiji.

Naglasila je i da niko neće pisati o poslanicima "Trojke" jer "ni građani Sarajeva ne znaju imena svih njih, niti kako se zovu stranke koje predstavljaju".

- Ponavljajući kao papagaji, ubjeđuju i sebe i druge. Nećete vi odlučivati ko predstavlja Republiku Srpsku, niti vas u Republici Srpskoj iko pita - rekla je Vulić.

Prema njenim riječima, vrijeme je najbolji sudija i brzo će pokazati ko je bio vođa naroda, a ko „poslušnik bez traga i značaja“.

- A vrijeme će pokazati i da ste lobirali i lobirate za političku likvidaciju Milorada Dodika, jadnici, nemate Srbina koji ga može pobijediti - dodala je ona.