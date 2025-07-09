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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Svijet je zakazao pred Srebrenicom

Šef delegacije EU Luiđi Soreka poručio je za "Dnevni avaz" da smo dužni sjećati se genocida

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

9.7.2025

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Svijet je zakazao pred Srebrenicom.

Govor generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša pred govornicom u Njujorku povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici pročitao je Erl Kurtni Ratrej.

Jasne poruke je uputio generalni sekretar i zbog toga je ukazao da je važno da se čuva sjećanje na Srebrenicu.

Šef delegacije EU Luiđi Soreka poručio je za "Dnevni avaz" da smo dužni sjećati se genocida.

Ambasador BiH u Briselu Erol Avdović poručio je da je važno što se s obje strane Atlantika poslala ista poruka o genocidu.

Čitajte i kako je Trojka prespavala, dok je Tramp nemilosrdan. Carine će napraviti značajne probleme našoj privredi. O toj temi govorio je i ekonomista Admir Čavalić.

Čitajte i o ovogodišnjem Maršu mira, koji je počeo jučer ujutro.

Donosimo i detalje s ročišta Osmanu Mehmedagiću Osmici.

Na stranicama globusa čitajte kako je Netanjahu uručio Trampu pismo nominacije za Nobelovu nagradu.

Na stranicama crne hronike čitajte jezive detalje s ročišta monstrumima Goranu i Leđibi Ravlić, koji su mučili i usmrtili suprugu, odnosno snahu. Vještaci su otkrili kako je Goran uživao u patnji žrtve.

Za "Dnevni avaz" o novoj pjesmi i teškom periodu koji je prošla govorila je Lejla Burazerović.

Sportska rubrika donosi: Kako je Mora srušio Jamala.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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