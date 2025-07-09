U Sarajevu danas izmjena saobraćaja zbog prolaska kolone vozila sa tabutima žrtava genocida u Srebrenici

Zbog prolaska kolone vozila koja prevozi tabute s ekshumiranim ostacima žrtava počinjenog genocida u Srebrenici danas će u centru i starom dijelu Sarajeva doći do privremene izmjene režima saobraćaja u pojedinim ulicama.

Kako je saopćeno, ova odluka je donesena u skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo te će izmjena režima saobraćaja biti od 11:00 do 13:00 sati u ulicama: Alipašina, Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeskije, Telali i Brodac.

Doći će također i do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza:

- tramvajski saobraćaj će se odvijati na relaciji Ilidža- Skenderija,

- autobuska linija br. 31e Vijećnica – Dobrinja mijenjat polazni terminal i dijelom trasu, te će polaziti sa terminala Trg Austrije, a na relaciji Trg Austrije – Skenderija u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom,

Trolejbuske linije 102 Otoka-Jezero i 107 Dobrinja-Jezero će biti preusmjerene na Trg Austrije.

Na autobuskim, minibuskim i trolejbuskim linijama čija trasa prolazi ulicom Alipašina i kraćim dijelom ulice Maršala Tita, doći će do zastoja do prolaska kolone ovim ulicama.

Prestankom razloga za obustavu, uspostavlja se ustaljeni režim saobraćaja, saopćeno je iz Službe za odnose sa javnošću KJKP "Gras".