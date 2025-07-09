Učesnici Marša mira nastavili svoj put ka Potočarima pod kišom

Kolona s učesnicima "Marša mira" danas je nastavila svoj put ka Potočarima, a trasa obuhvata 22 tačke. Jučer su uprkos manjim vremenskim neprilikama uspješno stigli do kampa Liplje, međutim situacija je danas malo drugačija.

Kiša pada od ranih jutarnjih sati, ali to sve hrabre učesnike ne zaustavlja u ovom pohodu koji su krenuli spremni za sve vremenske uslove, a današnja tačka zaustavljanja će biti Mravinjac.

Podsjećamo, jučer je preko 6.600 duša krenulo iz Nezuka kod Sapne, kako bi obilježili 30. godišnjicu genocida u Srebrenici, a očekuje se da u četvrtak stignu u Potočare.

Učesnici "Marša mira" se kreću obrnutom rutom od Srebreničana 1995. godine, koji su pokušali da spas nađu u Tuzli ili Kladnju, a ruta je duga 100 kilometara.