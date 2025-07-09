Startao Maraton mira Goražde - Žepa - Srebrenica: U bolu i suosjećanju maratonci povezuju nekadašnje "zaštićene zone" UN-a

U Memorijalnoj šumi Srebrenica 8.372 u Posestri kod Goražda označen je start Maratona mira Goražde - Žepa - Srebrenica, koji će i ove godine u bolu, saosjećanju i sličnim sjećanjima na period agresije na BiH povezati tri nekadašnje "zaštićene zone" UN-a. Iz Memorijalne šume na Posestri ispratili su ih članovi Mreže mladih Muftijstva goraždanskog.

Ove godine prema Memorijalnom centru Potočari krenulo je 15 učesnika među kojima 11 maratonaca iz Goražda i Travnika, te četvorica članova Udruženja za promociju brdskog biciklizma iz Goražda.

Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježja poginulim pripadnicima policije, djeci ubijenoj tokom opsade grada, te odavanja počasti braniteljima Goražda na centralnom spomen obilježju Goražde - grad heroj svojim braniocima, oni će nastaviti prvu etapu prema Žepi, a sutra krenuti prema Potočarima gdje bi trebali stići u popodnevnim satima.

- Za ova dva dana preći ćemo oko 180 kilometara. Svi smo ovdje s jakim emocijama. Znamo kakva je situacija bila, u kakvoj smo situaciji i mi sami bili, tako da na ovaj način nosimo snažnu poruku stanovnicima Žepe i Srebrenice da nismo i nećemo zaboraviti, da suosjećamo s njima. Tu poruku nosimo u ime svih građana Goražda - kazao je za Avaz maratonac Zaim Šuman, predsjednik Atletskog kluba Goražde.