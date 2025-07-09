U Sarajevu danas sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine, ali bez zastupnika iz SNSD-a

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu održava se danas, međutim, spekuliše se da zastupnici iz SNSD-a neće prisustvovati, ali nije poznato šta je razlog za takvu odluku.

Bez obzira na to da li će SNSD-ovci i njihovi koalicioni partneri doći na sjednicu, ona bi se trebala održati bez problema, imajući u vidu da opozicija iz Republike Srpske može održati potrebni kvorum.

Na dnevnom redu ove sjednice nalazi se 19 tačaka, a najzanimljivija je treća, na kojoj se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansiranju institucija BiH.

Radi se o zakonu kojeg predlaže Marinko Čavara (HDZ), a kojim bi se omogućile isplate plata u državnim institucijama u gotovini za one kojima je onemogućeno otvaranje bankovnih računa.

Popularno nazvan "Čavarin zakon" je već jednom izglasan u Predstavničkom domu, ali je zatim srušen u Domu naroda.

To ipak nije spriječilo Čavaru da ga ponovo predloži, a na prethodnoj sjednici nije dobio podršku na koju je računao, pa se umjesto u hitnoj ili skraćenoj, zakon razmatra u redovnoj proceduri.

Prema glasanju na prethodnoj sjednici, očekuje se da će Čavarin zakon biti ponovo srušen, ali ovoga puta u Predstavničkom domu.

Vrijedi još istaći da će se pred državnim zastupnicima naći i inicijativa Saše Magazinovića za zatvaranje migrantskog kampa Blažuj, te inicijativa više zastupnika za odustajanje od planova za izgradnju podzemnog skladišta gasa ispod Tuzle.

Sjednica bi trebala početi u 11 sati.