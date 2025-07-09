Video / Tužna povorka krenula iz Visokog: Na vječni smiraj ispraćeno sedam žrtava genocida u Srebrenici

Iz Visokog je krenula tužna kolona s tabutima žrtava genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine, a dolazak u Srebrenicu planiran je u 16:30 sati.

Na svom putu zaustavljat će se na više lokacija, u Ilijašu, ispred Predsjedništva BiH na Baščaršiji, ispred džamije u Srebrenici, a potom je planiran doček tabuta i dolazak u Potočare gdje će biti iznijeti iz kamiona u fabriku akumulatora.

Brojni ljudi okupili su se kako bi ispratili žrtve na vječni smiraj.

Najmlađe žrtve koje će biti ukopane ove godine jesu dvojica mladića koji su u času smrti imali svega 19 godina. Radi se o Avdić (Husejin) Senajidu i Mujić (Ramiz) Harizu.

Obojica su ubijena u julu 1995. godine, a konačan smiraj nalaze 30 godina kasnije. Posmrtni ostaci Avdića ekshumirani su na području Suljića u oktobru 2010. godine, a pronađeni su na površini ovog lokaliteta.

Na površini terena, nesahranjeni, pronađeni su i posmrtni ostaci Mujić Hariza i to prilikom ekshumacije koja je izvršena u martu 2022. godine na lokalitetu Baljkovica, Zvornik, 27 godina nakon njegove smrti.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana jeste Bektić (Huso) Fata koja je imala 67 godina u času smrti. Ona je ujedno i jedina žena koja će naći konačan smiraj ove godine u Potočarima. Njeni posmrtni ostaci pronađeni su 26 godina nakon njene smrti, prilikom ekshumacije koja je izvršena u junu 2021. godine u Potočarima.

Posmrtni ostaci žrtava koje će naći konačan smiraj ove godine su pronađeni u grobnicama koje su otkrivene godinama unazad na lokalitetima Liplje, Baljkovica, Suljići, Kameničko brdo. U većini slučajeva radi se o nekompletnim tijelima, tako da će neke od porodica žrtava u zemlju spustiti jednu ili dvije kosti.

Posmrtni ostaci Omerović Hasiba koji je imao 34 godine kada je ubijen ekshumirani su čak 1998. godine ali porodica upravo iz ovih razloga, zbog malog broja pronađenih dijelova skeleta, sve do sada nije smogla snage da da saglasnost za ukop ove žrtve.

Ove godine u Potočarima će biti ukopani:

- Senajid (Husein) Avdić, rođen 1976. godine;

- Hariz (Ramiz) Mujić, rođen 1976. godine;

- Fata (Huso) Bektić, rođen 1928. godine;

- Hasib (Adem) Omerović, rođen 1961. godine;

- Sejdalija (Alija) Alić, rođen 1961. godine;

- Rifet (Mustafa) Gabeljić, rođen 1964. godine;

- Amir (Ibrahim) Mujčić, rođen 1964. godine.