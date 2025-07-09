Ahmetlić za "Avaz": Dok vozim, razmišljam kao da je moje dijete tu, da moja majka čeka dijete da ukopa

Husein Ahmetlić već osam godina, od 2017., prevozi tabute žrtava genocida u Srebrenici na vječni smiraj u Potočare.

On je za "Avaz" kazao da mu teško pada, svaki put, i da i sam često zaplače.

- Ne treba nikad zaboraviti šta se desilo Bošnjacima i muslimanima. Iskoristio bi priliku da zamolim da se više tijela ukopa dok ima vremena i sloge, jer je puno neukopanih, a vrijeme prolazi ,pa dok su majke žive trebaju da spuste kost, tabut, da se zna gdje je ko ukopan. Teške su emocije, zaplačem, teško mi bude, ali sebi sam uzeo taj zadatak, dok ih ima, ja ću ih voziti. Dok vozim, razmišljam kao da je moje dijete tu, da moja majka čeka dijete da ukopa - ispričao nam je Ahmetlić.

Kaže, svjestan je da je kost teško ukopati, ali da to treba uraditi kako bi svi znali gdje su kaburi njihovih djedova, nana, braće, sestara, komšija i prijatelja.