Krsmanović: Negiranje genocida je produženi genocid

Ove godine bit će obilježeno 30 godina od kako je u genocidu u Srebrenici ubijeno 8.372 Bošnjaka. Direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Krsmanović u izjavi za Fenu tim povodom je naglasio da je ono što se desilo prije tri decenije nepopravljivo.

Krsmanović naglašava da živote niko ne može vratiti i sa tim se, na žalost, mora živjeti. Teško da će pravda, smatra on, ikada biti zadovoljena, ali makar su glavni nalogodavci sankcionisani.

- Ono što je istinska drama jeste odsustvo bilo kakve želje za pomirenjem od strane onih u čije ime je genocid počinjen. Vlastodršci, nasljednici zločinaca, negiraju genocid, siju novo sjeme mržnje i izazivaju nove podjele među običnim ljudima. Zbog svega toga je negiranje genocida produženi genocid. U ime onih koji su nam pokušali ubiti prošlost, istupaju neki koji bi da nam ubiju budućnost. Bojim se da ćemo i sa tim morati živjeti duže nego smo se nadali. Zato pamćenje koje branimo sjećanjem i istinom mora poslužiti mladoj generaciji da osnaži i sebi trasira put pomirenja, put znanja i put slobode. Ovaj teški i tužni jubilej nosićemo u sebi kao živu ranu sve dok razum ne prevlada. Kad tad... - podvukao je Krsmanović.

Opća skupština UN-a usvojila je prošle godine Rezoluciju kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici te osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenika za ratne zločine.