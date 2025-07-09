Hrvatski lobista Primorac zatražio od Trampa: Zaustavite "bošnjačku dominaciju" i veze s Iranom

Hrvatsko-američki lobista Max Primorac objavio je 8. jula novu političku analizu za američki konzervativni think tank Heritage Foundation, pozivajući administraciju Donalda Trumpa na radikalnu promjenu američke politike prema Bosni i Hercegovini.

Pod naslovom "Bosnia and Herzegovina: Ending a Nation-Building Failure" (Bosna i Hercegovina: Kraj neuspjeha izgradnje nacije), Primorac predlaže mjere koje u velikoj mjeri reflektuju zahtjeve političkih elita iz Republike Srpske i HDZ-a – ukidanje Ureda visokog predstavnika (OHR), eliminaciju stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, preustroj države u tri etničke jedinice i potpunu marginalizaciju ideje o građanskoj BiH.

Direktan napad na OHR i koncept građanske države

U samom uvodu Primorac navodi da je "projekt izgradnje države" u BiH propao, unatoč milijardama dolara američke i evropske pomoći od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Glavni krivac, prema njemu, jeste OHR, koji opisuje kao "imperijalnog namesnika" s "gotovo totalitarnim ovlastima". On poziva američku administraciju da u Sarajevu sazove sastanak Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC) i jednostrano povuče podršku tzv. bonskim ovlastima, čime bi OHR izgubio legalni osnov za daljnje djelovanje.

Primorac otvoreno negira koncept građanske države, tvrdeći da "fikcionalni bosanski identitet" služi za favoriziranje Bošnjaka nad Hrvatima i Srbima. Smatra da pokušaji da se BiH pretvori u centraliziranu državu "na osnovu građanskog principa 'jedan čovjek, jedan glas'" predstavljaju prijetnju suverenim pravima Hrvata i Srba, te poziva SAD da prestanu finansirati organizacije koje promoviraju takve reforme.

Posebnu pažnju posvećuje Ustavnom sudu BiH, u kojem, kako navodi, "tri strane sudije koje bira Evropski sud za ljudska prava odlučuju ključne političke sporove". Tvrdi da te sudije sistematski podržavaju centralističku, probošnjačku agendu i poziva da im se što prije ukine finansiranje kako bi se otvorio put za njihovo uklanjanje iz pravnog sistema.

Primorac predlaže potpunu ustavnu reorganizaciju BiH – uspostavljanje tri federalne jedinice, po uzoru na Švicarsku ili Belgiju – za Bošnjake, Hrvate i Srbe. Time bi se, kako tvrdi, osigurala politička stabilnost, smanjila birokratija i otvorila vrata ekonomskom razvoju. On ovu reformu vidi kao način da se, navodno, marginalizuju radikalni elementi u sve tri zajednice i osigura dugoročni mir.

Pritisak na Bošnjake i favoriziranje hrvatskih zahtjeva

Jedan od ključnih zahtjeva koje Primorac ističe jeste "obnova glasačkih prava Hrvata", koje smatra ugroženim zbog "bošnjačkog preglasavanja". U tom kontekstu iznosi tvrdnje da je broj Hrvata u BiH opao za 62 posto od 1991. godine, te da SAD trebaju izvršiti diplomatski pritisak na bošnjačke lidere kako bi se izmijenio Izborni zakon u skladu s presudama domaćih i evropskih sudova – zahtjev koji godinama ističe HDZ BiH.

U izvještaju se oštro kritikuje i djelovanje američke ambasade u Sarajevu, posebno ambasadora koji je, kako tvrdi Primorac, "nametnuo zakon o gasu bez saglasnosti Hrvata", centralizujući energetsku infrastrukturu u korist BH-Gasa, čime su, kako kaže, onemogućeni projekti u hrvatski većinski naseljenim krajevima. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović također se spominje kao kritičar američke politike, optužujući Washington da "sistematski razgrađuje BiH kao državu".





Iran, islamizam i Zapad

Jedan od centralnih narativa Primorčeve analize jeste strah od radikalizacije Bošnjaka i njihovih veza s Iranom, Muslimanskom braćom i bivšim mudžahedinima.

"Rat u Bosni i Hercegovini tokom 1990-ih vidio je dolazak islamskih džihadista koji su, svježe stigli s rata u Afganistanu protiv Sovjeta, pomagali muslimanske snage – uključujući i one povezane s planiranjem napada 11. septembra, poput Khalida Sheikha Mohammeda. Mnogi strani mudžahedini ostali su u zemlji. Iranska Revolucionarna garda (IRGC) uspostavila je dugoročne veze s bošnjačkim liderima, posebno onima u obavještajnim službama. Trideset godina kasnije, te veze i dalje postoje, budući da su muslimanski lideri u BiH obnovili ratne veze s Iranom i Muslimanskom braćom, dok je istovremeno došlo do radikalizacije kroz godine stranog finansiranja radikalnih imama", navodi Primorac.

Pominje i nedavnu posjetu iranskog vojnog atašea ministru odbrane u Sarajevu, te otkazivanje Konferencije evropskih rabina, kao navodne dokaze o radikalnim skretanjima bošnjačkog političkog vrha.

"Posjeta visokog iranskog odbrambenog zvaničnika BiH u maju 2025. godine, tokom koje se sastao s bošnjačkim ministrom odbrane, izazvala je oštru osudu Trumpove administracije. Radikalizacija bošnjačkih vlasti u BiH dostigla je vrhunac prošlog mjeseca kada su otkazali redovni dvogodišnji sastanak Konferencije evropskih rabina u Sarajevu, nazivajući njihovo okupljanje 'moralno uvredljivim', jer će „biti poslana podrška okupatoru [Izraelu]… koji čini genocid nad nevinim stanovništvom Gaze", ističe Primorac.

Traženje novog ambasadora

U tom kontekstu, BiH se opisuje kao prostor gdje "islamistički utjecaji i autoritarni režimi poput Kine i Rusije jačaju zbog slabosti zapadnog angažmana". Zato, zaključuje Primorac, SAD imaju strateški interes da usmjere BiH ka "konfederalnoj" strukturi u kojoj će se moći širiti američki energetski utjecaj i osigurati stabilnost u regiji.

Primorac apelira na Trumpovu administraciju i novi saziv Kongresa da odmah prekinu finansiranje OHR-a i politike izgradnje države u BiH. Poziva na postavljanje političkog ambasadora u Sarajevo umjesto karijernih diplomata, potpunu reviziju kadrova u ambasadi, te prestanak podrške nevladinim organizacijama koje promiču građanski model BiH.

U suštini, Primorac predlaže politički reset koji odgovara interesima Zagreba i Banje Luke, dok Bošnjake prikazuje kao prepreku stabilnosti i integraciji u zapadne tokove. Umjesto građanske vizije, nudi se formula trajne etničke podjele sa bošnjačkim narodom gurnutim u defanzivu.