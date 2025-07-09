Učesnici Marša mira na putu ka Mravinjcima: Kiša ne prestaje padati, teren blatnjav i izazovan

Danas je nastavljen drugi dan Marša mira, tradicionalnog hoda sjećanja koji okuplja hiljade ljudi iz zemlje i svijeta na stazi kojom su 1995. godine išli preživjeli Srebreničani tražeći spas.

Učesnike Marša mira danas je zadesila jaka kiša koja im otežava hod prema Mravinjcima, obzirom da je teren po kojem se kreću jako izazovan. Zbog kiše je put blatnjav i klizav, ali su svi učesnici i dalje uporni da stignu do cilja.

Više od 6.600 učesnika jučer je krenulo na put dugačak više od 100 kilometara u okviru obilježavanja 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini.

U koloni se nalaze preživjeli učesnici "Marša smrti", ali i učesnici iz cijelog svijeta – organizovane grupe, domaći i strani aktivisti, predstavnici udruženja, kao i veliki broj mladih ljudi.

Njihovo prisustvo ima za cilj da oda počast ubijenim civilima i podsjeti na težinu zločina koji se dogodio u zaštićenoj zoni UN-a.