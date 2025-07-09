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SUD BIH

U toku ročište o ukidanju pritvora Stevandiću i Viškoviću: Najavljeno nekoliko minuta pred početak

Predsjedniku RS Miloradu Dodiku je prošle sedmice ukinut pritvor nakon što je utvrđeno da nema više osnova za ranije mjere

Višković, Stevandić i Dodik. predsjednikrs.rs / Borislav Zdrinja

S. S.

9.7.2025

U toku je ročište na kojem će se raspravljati o ukidanju pritvora predsjedniku NSRS Nenadu Stevandiću i premijeru RS Radovanu Viškoviću.

Najava ročišta na stranici Suda BiH je najavljena svega nekoliko minuta pred ročište.

Inače, predsjedniku RS Miloradu Dodiku je prošle sedmice ukinut pritvor nakon što je utvrđeno da nema više osnova za ranije mjere.

Podsjećamo, Dodik, Stevandić i Višković su osumnjičeni za napad na ustavni poredak, a pritvor im je bio određen iz razloga jer nisu bili dostupni pravosudnim organima.

Zakazano ročište. Screenshot

# NENAD STEVANDIĆ
# RADOVAN VIŠKOVIĆ
# SUD BIH
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