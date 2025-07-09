Video / Tužna kolona sa sedam tabuta žrtava genocida u Srebrenici prošla Sarajevom

Tužna kolona sa sedam tabuta posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici 1995. godine, koji će biti 11. jula ukopani u Memorijalnom centru Potočari, stigla je ispred Predsjedništva BiH u Sarajevu, gdje se nakratko zaustavila.

Ispred Predsjedništva BiH od žrtava su se došli oprostiti visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt), reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović, član Predsjedništva BiH Željko Komšić, potpredsjednik Federacije BiH Igor Stojanović, federalni ministar Adnan Delić, delegati u Domu naroda BiH Šefik Džaferović i Kemal Ademović, kantonalni zastupnici Redžo Lemezan i Samir Avdić, kandidat za gradonačelnika Sarajevo Samir Avdić i predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić i brojni drugi.

Podsjećamo, ovih sedam žrtava će svoj vječni smiraj pronaći u Memorijalnom centru Potočari 11. jula, na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici, kada će im se klanjati zajednička dženaza i obaviti ukop.

Kolona je nakon zaustavljanja u Sarajevu nastavila put prema Srebrenici, gdje bi trebala stići u 16:30.