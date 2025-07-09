Šmit: Oni koji negiraju genocid u Srebrenici, iz historije nisu ništa naučili

Visoki predstavnik Kristijan Šmit obratio se ispred Predsjedništva BiH, gdje je danas ispraćeno sedam tabuta za Srebrenicu, uoči ukopa koji je planiran za 11. juli.

- Srebrenica nam govori da čovjek čovjeku može biti vuk, ali nikada više. Kada govorimo o tome na kome leži odgovornost, to je i na obrazovnim sistemima, jer mladi ljudi trebaju učiti o tome šta se desilo. Istina je jedna i svi moraju učiti jednako, ja ću raditi u tom smislu, jer mislim da još uvijek moramo raditi na tome - rekao je Šmit.

Dodao je da oni koji negiraju genocid u Srebrenici, iz historije nisu ništa naučili.

- Ovo radimo da se nauči da ne zaboravimo. Kako možete zaboraviti ove masakre i genocid?! Dužnost je da se sjećamo onog što se dogodilo - zaključio je Šmit.

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