Šmit: Oni koji negiraju genocid u Srebrenici, iz historije nisu ništa naučili

Visoki predstavnik Kristijan Šmit obratio se ispred Predsjedništva BiH, gdje je danas ispraćeno sedam tabuta za Srebrenicu, uoči ukopa koji je planiran za 11. juli.
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Srebrenica nam govori da čovjek čovjeku može biti vuk, ali nikada više
Kristijan Šmit. Avaz
Visoki predstavnik Kristijan Šmit obratio se ispred Predsjedništva BiH, gdje je danas ispraćeno sedam tabuta za Srebrenicu, uoči ukopa koji je planiran za 11. juli.
- Srebrenica nam govori da čovjek čovjeku može biti vuk, ali nikada više. Kada govorimo o tome na kome leži odgovornost, to je i na obrazovnim sistemima, jer mladi ljudi trebaju učiti o tome šta se desilo. Istina je jedna i svi moraju učiti jednako, ja ću raditi u tom smislu, jer mislim da još uvijek moramo raditi na tome - rekao je Šmit.
Dodao je da oni koji negiraju genocid u Srebrenici, iz historije nisu ništa naučili.
- Ovo radimo da se nauči da ne zaboravimo. Kako možete zaboraviti ove masakre i genocid?! Dužnost je da se sjećamo onog što se dogodilo - zaključio je Šmit.
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