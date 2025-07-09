Promovirano 50 kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

Pedeset kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u srijedu je u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova (AEPTM) u Mostaru promovirano u čin policajca.

Opći uspjeh ove generacije je vrlo dobar, a prema odluci Nastavničkog vijeća Agencije kadetom generacije proglašen je Nedim Rahmanović.

Temelj sigurnosti

Direktor AEPTM-a Marko Vujević kazao je tom prilikom kako su se danas okupili da budu potpora mladim ljudima koji su odabrali častan poziv te poručio kadetima kako njihova obuka ovim činom nije završena.

- Vi ćete biti nešto pozitivno što će se desiti u Direkciji i odmah nakon svečane prisege pomoći ćete u radu i jačanju njihovih kapaciteta. Vaša obuka ovim činom nije završena, jer vi ste se opredijelili za jedno cjeloživotno učenje tako da ćemo se s vama ovdje susretati kroz razne vidove specijalističkih obuka zavisno od poslova koje ćete raditi. Svojim činom udarili ste jedan dodatni temelj sigurnosnom sistemu BiH i želim Vam mnogo uspjeha u radu - poručio je Vujević.

Uspjeh u budućem radu mladim kadetima zaželio je i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Enes Karić.

- Dragi kadeti, ulazite u novu etapu svog profesionalnog života. Pred vama su teški izazovi, ali sa dobrim znanjem i vještinama vi ćete to i savladati. Apelujem da u svom radu poštujete svoje starije kolege, građane, da pristupite svima isto, ali da uvijek u pozadine znate - vi ste policijski službenici BiH i morate izvršavati svoje zadaće. Želim vam da svoj radni i profesionalni vijek koji je pred vama radite u zdravlju, ponosu, čašću, dostojanstvu, profesionalno i da budete primjer kako treba da izgleda policijski službenik i naravno čovjek - naglasio je Karić.

Prva stepenica

U ime zamjenika ministra sigurnosti BiH Ivice Bošnjaka kadetima se obratio Vedran Knezović, koji im je poručio kako vjeruje da s ove obuke nose lijepe uspomene i znanja za njihov budući posao policijskih službenika, kao i da ovdje ne završavaju njihove obaveze u daljnjem usavršavanju.

- Ovo je tek prva stepenica u vašem školovanju, učenju i osposobljavanju za posao koji ćete obavljati. Direkcija u kojoj radite, kao i ova Agencija zasigurno će vam pružiti priliku za daljnji razvoj, a kroz postignute rezultate i mogućnost napredovanja u karijeri. Iskoriste tu priliku i nastojte svoj posao uvijek obavljati profesionalno i odgovorno. Ovo je važan trenutak i za sigurnosni sektor te Direkciju za koordinaciju policijskih tijela jer dobivamo 50 policajki i policajaca osposobljenih za preuzimanje važnih zadaća očuvanja sigurnosti u BiH - poručio je Knezović.