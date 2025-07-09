Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUD BIH

Ukinut pritvor Stevandiću i Viškoviću: Određene im mjere zabrane

Isto kao i u slučaju Dodika, oni će se morati javljati svakih 14 dana policijskom organu

Stevandić i Višković. Platforma X

S. S.

9.7.2025

U Sudu BiH održano je ročište na kojem je na prijedlog Tužilaštva BiH ukinut pritvor predsjedniku NSRS Nenadu Stevandiću i premijeru RS Radovanu Viškoviću.

Umjesto pritvora, njima su izrečene mjere zabrane. Samim time, za njima dvojicom je povučena i potjernica.

Isto kao i u slučaju Dodika, oni će se morati javljati svakih 14 dana policijskom organu.

Podsjećamo, Višković, Stevandić i Dodik su osumnjičeni za udar na ustavni poredak, a u martu je za njima raspisana potjernica i određen pritvor jer nisu bili dostupni pravosudnim organima.

Dodik se u petak odazvao pravosuđu, te je utvrđeno da nema više razloga za mjerom pritvora.

# NENAD STEVANDIĆ
# RADOVAN VIŠKOVIĆ
# SUD BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (58)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.