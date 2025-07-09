Ukinut pritvor Stevandiću i Viškoviću: Određene im mjere zabrane

U Sudu BiH održano je ročište na kojem je na prijedlog Tužilaštva BiH ukinut pritvor predsjedniku NSRS Nenadu Stevandiću i premijeru RS Radovanu Viškoviću.

Umjesto pritvora, njima su izrečene mjere zabrane. Samim time, za njima dvojicom je povučena i potjernica.

Isto kao i u slučaju Dodika, oni će se morati javljati svakih 14 dana policijskom organu.

Podsjećamo, Višković, Stevandić i Dodik su osumnjičeni za udar na ustavni poredak, a u martu je za njima raspisana potjernica i određen pritvor jer nisu bili dostupni pravosudnim organima.

Dodik se u petak odazvao pravosuđu, te je utvrđeno da nema više razloga za mjerom pritvora.