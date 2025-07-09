Video / Više od 300 motociklista iz Bihaća krenulo ka Potočarima

Iz Bihaća je jutros krenuo memorijalni moto maraton "Bihać – Srebrenica", kojim motociklisti odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici počinjenog u julu 1995. godine.
Više od 300 bajkera iz Unsko-sanskog kantona okupilo se na startu ovog maratona sjećanja i dostojanstva.
Fuad Komić, organizator moto maratona Bihać-Srebrenica, je kazao da će se u toku prve etape prema Sarajevu priključiti još oko 200 motorista.
Kaže da će na drugoj etapi prema Srebrenici se priključiti i brojni motociklisti iz cijele države i oko 1.500 bi ih trebalo ući u Potočare.
Uoči polaska prisutnima se obratio Nijaz Hušić, premijer USK.
- Hvala Vam što na svojestven način gajite kulturu sjećanja na genocid. Hvala na svemu što činite da ovo ne ostane zaboravljeno i da ljudi koji su preživjeli osjete podršku. Sretan put i vidimo se u Potočarima - poručio je premijer Hušić.
Nedžad Bajrić iz Cazina prvi put učestvuje na moto maratonu te je poručio da ide s porukom da se nikada ne zaboravi i da se nikome ne ponovi.
Za mnoge učesnike, put prema Srebrenici je više od puta – to je čin odavanja počasti, način da se oda počast nevinim žrtvama i da se pošalje jasna poruka: zlo koje se dogodilo ne smije se zaboraviti, niti ponoviti bilo gdje.