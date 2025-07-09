Video / Više od 300 motociklista iz Bihaća krenulo ka Potočarima

Iz Bihaća je jutros krenuo memorijalni moto maraton "Bihać – Srebrenica", kojim motociklisti odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici počinjenog u julu 1995. godine. Više od 300 bajkera iz Unsko-sanskog kantona okupilo se na startu ovog maratona sjećanja i dostojanstva.

Fuad Komić, organizator moto maratona Bihać-Srebrenica, je kazao da će se u toku prve etape prema Sarajevu priključiti još oko 200 motorista. Kaže da će na drugoj etapi prema Srebrenici se priključiti i brojni motociklisti iz cijele države i oko 1.500 bi ih trebalo ući u Potočare.

Uoči polaska prisutnima se obratio Nijaz Hušić, premijer USK. - Hvala Vam što na svojestven način gajite kulturu sjećanja na genocid. Hvala na svemu što činite da ovo ne ostane zaboravljeno i da ljudi koji su preživjeli osjete podršku. Sretan put i vidimo se u Potočarima - poručio je premijer Hušić.