MUP BPK Goražde objavio: Počinioci krivičnih djela nemaju mjesta u policijskoj uniformi

Ministarstvo za unutrašnje psolove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Uprava policije objavili su saopćenje za javnost u vezi sa operativnim radnjama vezanim za službeni pretres kadeta, a zbog, kako navode, različitih informacija koje ovih dana izazivaju zabrinutost među građanima.

Dana 03. jula 2025. godine, službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, postupajući po operativnim saznanjima, izvršili su službeni pretres kadeta koji je prethodno završio teoretski dio obuke na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, te bio upućen na praktičnu obuku u Upravu policije MUP-a BPK Goražde.

Tom prilikom kod kadeta je pronađena materija koja asocira na drogu – amfetamin, a dežurni kantonalni tužilac je navedeni događaj okvalificirao kao krivično djelo „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“.

Uprava policije je o događaju odmah obavijestila rukovodstvo Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, s kojom je ostvarena veoma uspješna saradnja po pitanju ovog slučaja.

- S tim u vezi, zajednički stav Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde i Policijske akademije FMUP-a je jasan: pojedinci koji narušavaju ugled časne policijske profesije nemaju i neće imati mjesta u službi.

Dakle, počinioci krivičnog djela, odnosno kadet u ovom procesu neće započeti praktičnu obuku u Upravi policije, a prema saznanjima, Policijska akademija Federalnog MUP-a će nakon ovog događaja u skladu s važećim propisima, poduzeti sve propisane procedure iz svoje nadležnosti s ciljem pokretanja disciplinskog postupka protiv kadeta, te konačnog isključenja iz programa obuke.

Napominjemo, Ministarstvo za unutrašnje poslove BPK Goražde Pravilnikom o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika jasno definiše i testiranje na ovisnosti, uključujući i ovisnost o opojnim drogama. Svi kadeti su prošli ljekarske preglede i testiranja prije početka obuke, ali ćemo, u koordinaciji s Policijskom akademijom izvršiti i dodatna testiranja svih onih kadeta za koje postoji osnovana sumnja da su u međuvremenu postali korisnici opojnih droga.

Još jednom potvrđujemo odlučnost Ministarstva za unutrašnje poslove i Uprave policije u sankcionisanju počinioca krivičnih djela „ bez izuzetaka“ – bilo da je riječ o kadetima, bilo o već zaposlenim policijskim službenicima.

Podsjećamo javnost, da su tri policijska službenika Uprave policije već duže vrijeme pod suspenzijom, a protiv dva je Tužilaštvo BPK Goražde podiglo optužnice zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela, dok se protiv trećeg provode istražne radnje.

S tim u vezi želimo poslati jasnu poruku, da počinioci krivičnih djela nemaju i neće imati mjesta u policijskoj službi, a svim kandidatima koji su se prijavili na Javni konkurs za prijem novih policijskih službenika, raspisan prošlog mjeseca, da odustanu od daljnje procedure ukoliko su korisnici droga ili drugih zabranjenih supstanci.

Na ovaj način želimo uvjeriti građane Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da mogu imati potpuno povjerenje jer počinioci krivičnih djela neće nositi policijsku uniformu niti će biti dio Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde - poručili su.