Oglasili se iz Suda BiH nakon ročišta: Stevandić i Višković su dobrovoljno pristupili u Tužilaštvo BiH

Iz Suda BiH su se oglasili nakon što su predsjednik NSRS Nenad Stevandić i premijer RS Radovan Višković pušteni na slobodu.

- Osumnjičenici Nenad Stevandić i Radovan Višković 9.7.2025. godine su dragovoljno pristupili u Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u pratnji branitelja, radi ispitivanja u svojstvu osumnjičenih osoba povodom istrage zbog postojanja utemeljene sumnje da su počinili krivično djelo napad na ustavni poredak iz članka 156. stavak 1. Krivično zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH).