Snimak s ročišta Stevandiću i Viškoviću na kojem im je ukinut pritvor: Obojicu branio Dodikov advokat

Nakon što je prošle sedmice ukinut pritvor predsjedniku RS Miloradu Dodiku, ista stvar se desila danas s predsjednikom NSRS Nenadom Stevandićem i premijerom RS Radovanom Viškovićem.

Oni su dužni javljati se policijskim organima svakih 14 dana.

Interesantno da ih je branio Goran Bubić, advokat koji je branio i Milorada Dodika.