Snimak s ročišta Stevandiću i Viškoviću na kojem im je ukinut pritvor: Obojicu branio Dodikov advokat

Nakon što je prošle sedmice ukinut pritvor predsjedniku RS Miloradu Dodiku, ista stvar se desila danas s predsjednikom NSRS Nenadom Stevandićem i premijerom RS Radovanom Viškovićem.
Oni su dužni javljati se policijskim organima svakih 14 dana.
Interesantno da ih je branio Goran Bubić, advokat koji je branio i Milorada Dodika.
- Osumnjičenici Nenad Stevandić i Radovan Višković 9.7.2025. godine su dragovoljno pristupili u Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u pratnji branitelja, radi ispitivanja u svojstvu osumnjičenih osoba povodom istrage zbog postojanja utemeljene sumnje da su počinili krivično djelo napad na ustavni poredak iz članka 156. stavak 1. Krivično zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH).
Istog dana, postupajući po prijedlogu Tužilaštva BiH, osumnjičenici su izvedeni pred Sud Bosne i Hercegovine, te je održano ročište na kojem je Sud donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH i osumnjičenicima Nenadu Stevandiću i Radovanu Viškoviću ukinut pritvor, s obzirom na to da je utvrđeno da više ne postoje razlozi zbog kojih je ranije određen, te istodobno određena mjera zabrane obveznog povremenog javljanja državnom tijelu.
Izrečena mjera zabrane po ovom rješenju može trajati dok za istom postoji potreba ili do drugačije odluke Suda. Kontrola opravdanosti trajanja izrečene mjere zabrane će se vršiti po isteku svakih dva (2) mjeseca. Osumnjičenici su posebno upozoreni da im se može odrediti pritvor ukoliko prekrše obveze iz određene mjere zabrane.
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