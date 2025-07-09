Ambasador BiH Erol Avdović za "Avaz": S obje strane Atlantika šaljemo istu poruku

Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava se širom Planete, a nizom sadržaja bit će obilježen i u Briselu. Ambasador BiH u Belgiji Erol Avdović kaže da se sve aktivnosti koordiniraju iz kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Iste poruke

- Prije nekoliko dana ambasador Lagumdžija i ja smo dogovarali kako da i u Njujorku, i u Briselu, s obje strane Atlantika, pošaljemo iste poruke povodom 30. godišnjice genocida. Sve radimo u skladu s Rezolucijom Generalne skupštine UN-a o proglašenju 11. jula za Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici – dodaje Avdović.

On će sutra u Parlamentu Brisela prisustvovati usvajanju Rezolucije koju je inicirala vijećnica Leila Agić.

- Ta rezolucija je u skladu s Rezolucijom Generalne skupštine UN-a i pozitivnim pravnim propisima Belgije, po kojima je negiranje genocida u Ruandi, holokausta i negiranje genocida u Srebrenici – krivično djelo. Navečer, u Ambasadi Nizozemske u Briselu, na našu inicijativu, zajedno s Ambasadom Njemačke, održat ćemo veliki komemorativni skup posvećen Srebrenici, uz veliki broj ambasadora. Po prvi put na jednom takvom događaju prisustvovat će i novi američki ambasador u NATO-u Metju Vitaker (Matthew Whitaker). Očekujemo ambasadore svih država regiona, osim jedne – Srbije – kazao je Avdović za “Avaz”.

Spomen-ploča

U petak, na dan komemoracije i kolektivne dženaze u Memorijalnom centru u Potočarima, bit će organiziran niz događaja u Evropskom parlamentu, a popodne će u četvrti Saint-Gilles u Briselu gradonačelnik Žan Spinet (Jean Spinett) organizirati prijem tokom kojeg će biti otkrivena spomen-ploča posvećena genocidu u Srebrenici, s natpisom na tri jezika.

- Ovo je prva godina nakon usvajanja Rezolucije UN-a i vidi se koliko se odmaklo. U Rezoluciji se apeluje na zemlje da se naprave obilježja trajne memorijalizacije. To radimo i u Luksemburgu, gdje će sutra biti otvorena lokacija na kojoj će biti postavljena spomen-ploča. Kroz naredne aktivnosti edukacija o Srebrenici treba biti nastavljena u saradnji s nadležnim ministarstvima, kako bi ona postala dio školskih programa, od osnovnih škola do fakulteta. Na tome već radimo – kaže ambasador Avdović, te dodaje da je bh. diplomatsko osoblje ponosno na bh. državljane u inostranstvu zbog njihove spremnosti da organizira niz aktivnosti, a da u sve uključe i Ambasadu BiH.

Buduće generacije

- Organizirana su i dva centralna skupa u Belgiji i Luksemburgu s našom dijasporom, među kojima su i mnogi preživjeli iz Srebrenice, kako bismo dosegli taj pijetet koji dugujemo žrtvama genocida, prema onima za kojima se još traga, ali i prema budućim generacijama. Jer kad govorimo o prošlosti, mi zapravo govorimo o budućnosti – dodaje ambasador Avdović.