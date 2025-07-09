Odobrena sredstva iz Fonda solidarnosti EU: Za sanaciju posljedica poplava BiH će dobiti 45,7 miliona eura

Evropski parlament usvojio je prijedlog kojim se iz Fonda solidarnosti EU (EUSF) za zemlje pogođene razornim poplavama prošle godine odobrava 280.740.903 eura. Iz ovog Fonda Bosna i Hercegovina će dobiti 45,7 miliona eura.

Podržan prijedlog

Zastupnici su sa 643 glasa za, 13 protiv i 35 suzdržanih, podržali prijedlog Komisije o pružanju finansijske pomoći Austriji (42,8 miliona eura), Češkoj (114 miliona eura), Poljskoj (76 miliona eura), Slovačkoj (2,1 milion eura), BiH (45,7 miliona eura) i Moldaviji (195.200 eura), za suočavanje s posljedicama velikih poplava u septembru i oktobru 2024. godine.

Sredstva će podržati širok spektar mjera oporavka, uključujući popravku infrastrukture, privremeni smještaj, poboljšanja preventivne infrastrukture, zaštitu lokaliteta kulturne baštine i operacije čišćenja.

Zastupnici Evropskog parlamenta izrazili su najdublju solidarnost sa žrtvama, njihovim porodicama i svim pojedincima pogođenim razornim poplavama. Također su rekli da bi Komisija trebala značajno proširiti budžet EUSF-a ili njegov ekvivalent u svom predstojećem prijedlogu o novom dugoročnom budžetu EU. Zastupnici su također dodali da bi EU trebala nastaviti rješavati prilagođavanje klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje podržavajući evropske i nacionalne politike za sprječavanje prirodnih katastrofa.

Pozitivan korak

- Parlament čini još jedan pozitivan korak u podršci građanima u potrebi. Nakon današnjeg glasanja, dodatna sredstva će pomoći žrtvama prošlogodišnjih tragičnih poplava u Austriji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Moldaviji i Bosni i Hercegovini. To je omogućeno prošlogodišnjom odlukom da se dodijeli više novca Evropskom fondu solidarnosti. Sada on može pomoći u popravci infrastrukture, obezbjeđivanju skloništa i poboljšanju preventivnih mjera. Kako prirodne katastrofe postaju sve češće i teže, EU mora biti u mogućnosti da pruži brzu i efikasnu finansijsku pomoć - kazao je Andrzej Halicki, izvjestitelj Evropskog parlamenta o ovoj tački dnevnog reda.

Fond solidarnosti Evropske unije (EUSF), glavni instrument EU za pomoć nakon katastrofa, od svog pokretanja 2002. godine, osigurao je više od 9,6 milijardi eura kako bi pomogao u odgovoru na 136 velikih kriza, uključujući 116 prirodnih katastrofa i 20 zdravstvenih hitnih slučajeva, u 24 zemlje EU, kao i u Velikoj Britaniji, te četiri zemlje kandidatkinje.