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Soreka: Ustavni sud BiH mora biti osposobljen za potpuno i neovisno funkcioniranje

Politički pritisak i kašnjenja u imenovanjima sudaca su neprihvatljivi

Delegacija EU u BiH. Fena

FENA

9.7.2025

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador  Luiđi Soreka (Luigi Soreca) susreo se danas s predsjednikom Ustavnog suda BiH Mirsadom Ćemanom, izrazivši tom prilikom punu podršku radu i ulozi te bh. institucije.

- Ponovno sam izrazio punu i nedvosmislenu podršku EU-a ključnoj ulozi Suda u poštivanju Ustava BiH i zaštiti temeljnih prava. Odluke Ustavnog suda BiH moraju se u potpunosti poštovati i provoditi u cijeloj Bosni i Hercegovini - izjavio je ambasador Soreka.

Istakao je da uloga i nadležnosti Ustavnog suda BiH ostaju temeljne za ustavni poredak zemlje. Ključno je održati i ojačati njegovu nepristranost, integritet, profesionalnost i učinkovitost, kao i osigurati puni sastav Suda popunjavanjem upražnjenih mjesta.

- Politički pritisak i kašnjenja u imenovanjima sudaca su neprihvatljivi. Ustavni sud BiH mora biti osposobljen za potpuno i neovisno funkcioniranje - naveo je Soreka u objavi na platformi X.

# MIRSAD ĆEMAN
# USTAVNI SUD BIH
# LUIGI SORECA
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