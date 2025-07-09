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VIŠE OD 6.000 OSOBA

Učesnici Marša mira prošli najtežu dionicu puta: Uprkos lošem vremenu, uspješno se spustili sa Udrča

Zbog kiše je sve blatnjavo i klizavo

Teški uslovi za učesnike - Avaz
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Ahmed Bešić

9.7.2025

Više od 6.600 učesnika jučer je krenulo na put dugačak više od 100 kilometara, pohod Marš mira, u okviru obilježavanja 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini. 

Marš mira traje tri dana, od 8. do 10. jula, a ruta kojom učesnici prolaze vodi kroz brdsko-planinske i šumske predjele.

Učesnici su uprkos teškim vremenskim uslovima, kiše koja je neprestano padala i dodatno pogoršavala uslove stvarajući blato, klizave dionice, uspjeli proći najteži dio puta i spustili se sa Udrča.

# GENOCID
# MARŠ MIRA
# SREBRENICA
# POTOČARI
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