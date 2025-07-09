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OBRAZOVANJE I SIGURNOST

Potpisan Memorandum o saradnji Između FUP-a i Visoke škole CEPS

Ovim sporazumom uređuju se modaliteti uzajamne podrške i saradnje u okviru zajedničkog organizovanja naučno-istraživačkih aktivnosti

Potpisan memorandum o saradnji. FENA

FENA

9.7.2025

Memorandum o razumijevanju, stručnoj saradnji i uzajamnoj podršci u istraživanjima, potpisan je danas između Federalne uprave policije i Visoke škole "CEPS - Centar za poslovne studije" iz Kiseljaka. Sporazum su potpisali direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić i direktor Visoke škole CEPS Mirzo Selimić.

Ovim memorandumom uređuju se modaliteti uzajamne podrške i saradnje u okviru zajedničkog organizovanja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara i radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija i drugih resursa, stručne i studijske posjete, realizaciju zajedničkih i pojedinačnih istraživačkih projekata, promociju individualnih kontakata među akademskim i stručnim kadrom, te poticanje aktivnosti od zajedničkog interesa.

Memorandum je nastao kao potreba saradnje koja se izučava i naučno-stručno verificira kroz nastavne i naučno-istraživačke aktivnosti CEPS-a, te imajući u vidu značajnu ulogu nauke i struke u unapređenju poslova kroz aktivnosti Federalne uprave policije i ove institucije, saopćeno je iz FUP-a. 

# FUP
# MEMORANDUM
# VAHIDIN MUNJIĆ
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