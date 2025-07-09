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BARONESA

Helić o izjavama Roda Blagojevića: Cilj je potkopati euroatlansku putanju BiH

Upozorava da ovakve kampanje mogu iskriviti stav SAD prema zapadnom Balkanu i ojačati zlonamjerne revizionističke narative

Arminka Helić. Screenshot

S. S.

9.7.2025

Baronesa Arminka Helić, članica britanskog parlamenta, oštro je reagovala na tekst koji je u Washington Timesu objavio lobista Rod Blagojević, ocijenivši ga kao primjer koordinirane dezinformacijske kampanje. 

Ona kaže da se Bosna i Hercegovina u tekstu namjerno prikazuje kao neprijateljski akter povezan s Iranom, kako bi se stvorila percepcija prijetnje u Sjedinjenim Američkim Državama i utjecalo na politiku nove američke administracije.

Helić ističe da se radi o klasičnom primjeru „informacijskog ratovanja“, koje koristi mješavinu neutemeljenih tvrdnji, emocionalnih poruka i politički pristrasnih medija kako bi se oslabila euroatlantska orijentacija BiH.

- Ova kampanja odražava klasično informacijsko ratovanje u sivoj zoni: Oružana dvosmislenost; miješanje činjeničnog propadanja s emocionalno nabijenim uokvirivanjama, korištenje medija naklonjenih politici za pojačavanje dezinformacija, a cilj je potkopat euroatlantsku putanju BiH - navela je.

Upozorava da ovakve kampanje mogu iskriviti stav SAD prema zapadnom Balkanu i ojačati zlonamjerne revizionističke narative.

U svom tekstu, Blagojević tvrdi da Iran u Bosni i Hercegovini navodno gradi bazu sličnu Hezbolahu i da je tokom rata pomagao Bošnjacima u formiranju „evropske verzije“ te organizacije. Nadalje, on prikazuje rat u BiH kao „džihad protiv katolika i pravoslavaca“, optužujući Iran za naoružavanje terorističkih grupa. Washington Times, u kojem je objavljen tekst, poznat je po širenju teorija zavjere.

# ARMINKA HELIĆ
# ROD BLAGOJEVICH
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