Preživjeli dočekali tabute sa posmrtnim ostacima svojih najmilijih u Potočarima

Posmrtni ostaci sedam žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine dovezeni su danas u Potočare i smještenu u halu bivše Fabrike akumulatora. Preživjele žrtve genocida posmrtne ostatke svojih najmilijih su dočekali u Potočarima.

Među sedam žrtava koje će biti ukopane na kolektivnoj dženazi ove godine je i Hasib Omerović koji je u vrijeme smrti imao 33 godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u Liplju kod Zvornika, a pronađena je samo njegova čeljusna kost.

- Od 2013. sam čekala da se pronađe još njegovih posmrtnih ostataka, ali rekli su mi da više ne čekam, jer je prošlo mnogo godina. Nažalost, ništa više nije pronađeno. U Liplju kod Zvornika pronađena je samo njegova čeljusna kost – kazala je Feni Mevlida Omerović supruga Hasiba.

Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava, koji su ubijeni u julu 1995. godine, bit će izneseni sutra, 10. jula, u Musallu mezarja Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari. Bit će ukopani dan kasnije na kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra.

Žrtve će biti, po želji porodica, ukopane uz svoje najbliže pa će otac naći smiraj uz svoga sina, brat će biti ukopan uz brata, sin će biti spušten u zemlju uz posmrtne ostatke svoga oca.