Uprkos lošim vremenskim prilikama: Učesnici "Marša mira" stigli u kamp Mravinjci

Kolona s učesnicima "Marša mira" okončala je drugu etapu i stigli su u kamp Mravinjci.

Podsjećamo, oni su jutros krenuli iz kampa Liplje, a tokom cijelog dana pratile su ih loše vremenske prilike.

Cilj ove kolone je obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici, a sutra će stići u Potočare, gdje će se u petak klanjati dženaza za 14 žrtava genocida.

Oni se kreću obrnutom rutom od Srebreničana 1995. godine, koji su pokušali da spas nađu u Tuzli ili Kladnju.

Ova kolona je jučer ujutro krenula iz Nezuka kod Sapne. Ruta od Nezuka do Potočara duga je oko 100 kilometara.