Internationale Deutsche Schule Sarajevo, obrazovna institucija koja pomjera granice: Dobitnik nagrade Biznis lider održivog razvoja 2025. u kategoriji “Ljudi”

U vremenu kada su obrazovanje i društvena odgovornost neraskidivo povezani, Internationale Deutsche Schule Sarajevo (IDSS) donosi svježinu, viziju i posvećenost koja inspiriše. Ova savremena obrazovna institucija ponosno je proglašena dobitnikom nagrade Biznis lider održivog razvoja za 2025. godinu u kategoriji mala kompanija, za tematsku oblast „Ljudi“, čime je postala jedan od rijetkih primjera u BiH gdje škola zauzima vodeću ulogu u razvoju održivih vrijednosti.

Priznanje koje nosi težinu i ima vrijednost

Nagrada je dodijeljena u okviru programa „Provođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u BiH“ (SDG2BiH), koji finansira Švedska, a implementiraju UNDP, UNICEF i UN Women, uz podršku Vanjskotrgovinske komore BiH. Samim tim, priznanje ima i snažan međunarodni legitimitet.

Zašto je nagrada važna za IDSS?

Za kolektiv IDSS-a, ova nagrada jeste simbol priznanja za dosadašnje napore, ali i dodatna motivacija da se nastavi sa smjelim, smislenim i odgovornim radom.

- Dobitak ove nagrade za nas predstavlja veliku čast i odgovornost. To je priznanje koje potvrđuje da naš pristup obrazovanju, baziran na vrijednostima održivosti, interkulturalnosti i društvene odgovornosti, ima stvaran i pozitivan utjecaj. Za naš tim, nagrada je motivacija i podsticaj da nastavimo s inovacijama, hrabrim koracima i predanošću prema obrazovanju koje oblikuje odgovorne građane budućnosti, čemu ostajemo vjerni i predani - kaže Davor Mulalić, direktor škole.

Ljudi u središtu svakog napretka

U konkurenciji od 484 kompanije iz cijele Bosne i Hercegovine, IDSS se izdvojio po tome što dosljedno živi vrijednosti koje promoviše. Fokus škole nisu samo učenici, već i svi oni koji čine zajednicu – roditelji, nastavnici, saradnici i lokalno okruženje.

- Jedna od naših ključnih praksi jeste integracija Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDGs) u nastavni plan i vannastavne aktivnosti. U okviru našeg redovnog nastavnog programa, ali i vannastavnih aktivnosti, učimo djecu kako da prepoznaju globalne izazove i djeluju lokalno, kroz projekte iz ekologije, reciklaže, energetske efikasnosti, kao i kroz društveni angažman i volonterske akcije. Posebno smo ponosni na partnerski odnos sa zaposlenima koji uključuje profesionalni razvoj, psihološku podršku, radnu fleksibilnost i inkluzivno okruženje. Naš model rada njeguje međusobno poštovanje, povjerenje i kontinuirano učenje - kaže Nermina Kereš, pedagog škole.

Pogled unaprijed - Inspiracija za dalje

Za IDSS, ova nagrada nije kraj jednog puta i predstavlja logičan početak nove etape, novih projekata i širenja pozitivnog uticaja.

- Ova nagrada dodatno nas inspiriše da IDSS još snažnije razvija svoju ulogu kao obrazovne institucije 21. stoljeća, škole koja predstavlja mjesto znanja i centar društvene promjene. Mi nastavljamo razvijati kurikulum za održivi razvoj i u narednom periodu planiramo regionalno umrežavanje sa školama koje dijele slične vrijednosti. Također, planiramo i implementaciju solarnih panela u našoj školi. Ova nagrada nam daje dodatni kredibilitet i hrabrost da budemo lideri promjene“, kaže Davor Mulalić, direktor.

Vizija škole budućnosti

Na kraju, iz IDSS-a stiže snažna i inspirativna poruka koja sažima misiju ove jedinstvene ustanove:

„Nagrada za biznis lidere održivog razvoja potvrđuje da i obrazovne institucije mogu biti pokretači održive transformacije društva. Ponosni smo što IDSS postaje model škole budućnosti, škole koja odgaja odgovorne, empatične i aktivne mlade ljude. Obrazovanje je mnogo više od udžbenika i ispita. Ono je ključna alatka za oblikovanje boljeg društva“, kaže Lamia Kacila, osnivač škole.

Poziv na partnerstvo

U duhu vrijednosti koje promoviše, IDSS poziva i druge da se uključe.

- Pozivamo i ostale škole, privredne subjekte i udruženja da nam se pridruže i podrže nas u realizaciji značajnog projekta Zelena škola – zeleni vrtić.

Više o projektu: ZELENA ŠKOLA - ZELENI VRTIĆ

Više informacija o školi potražite na zvaničnoj web stranici: https://idss.edu.ba

O finalistima nagrade pročitajte ovdje: UNDP – Finalisti nagrade 2025

IDSS nastavlja da piše priču o školi koja misli globalno, djeluje lokalno i vjeruje u moć zajedništva.