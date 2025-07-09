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OTPRAVNIK POSLOVA

Daniel Koski odao počast žrtvama genocida: Ispratio posmrtne ostatke sedam žrtava ka Potočarima

Tabuti sa posmrtnim ostacima žrtava prošli su kroz glavni grad BiH u tradicionalnoj koloni sjećanja

Daniel Koski. Platforma X

E. A.

9.7.2025

Povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici, otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Daniel Koski, odao je počast posmrtnim ostacima sedam žrtava koji su danas iz Sarajeva ispraćeni ka Memorijalnom centru u Potočarima, gdje će 11. jula biti ukopani.

Tabuti sa posmrtnim ostacima žrtava prošli su kroz glavni grad BiH u tradicionalnoj koloni sjećanja, kojom se svake godine odaje počast ubijenim bošnjačkim muškarcima i dječacima iz jula 1995. godine. Tokom prolaska konvoja, brojni građani, zvaničnici i predstavnici međunarodne zajednice – uključujući i predstavnike američke ambasade – iskazali su poštovanje, učenjem Fatihe, šutnjom i cvijećem.

- Dok se posmrtni ostaci sedam žrtava genocida u Srebrenici prenose na svoje konačno počivalište u Potočarima, otpravnik poslova a.i. Daniel Koski odao je počast učestvujući u godišnjoj komemoraciji kako bi odao priznanje njihovom sjećanju. Trideset godina nakon genocida, Sjedinjene Američke Države stoje uz narod Bosne i Hercegovine u obilježavanju sjećanja na otprilike 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka koji su sistematski ubijeni - navedeno je na zvaničnom profilu Američke ambasade.

# AMERIČKA AMBASADA
# DANIEL KOSKI
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