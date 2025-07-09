Daniel Koski odao počast žrtvama genocida: Ispratio posmrtne ostatke sedam žrtava ka Potočarima

Povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici, otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Daniel Koski, odao je počast posmrtnim ostacima sedam žrtava koji su danas iz Sarajeva ispraćeni ka Memorijalnom centru u Potočarima, gdje će 11. jula biti ukopani.

Tabuti sa posmrtnim ostacima žrtava prošli su kroz glavni grad BiH u tradicionalnoj koloni sjećanja, kojom se svake godine odaje počast ubijenim bošnjačkim muškarcima i dječacima iz jula 1995. godine. Tokom prolaska konvoja, brojni građani, zvaničnici i predstavnici međunarodne zajednice – uključujući i predstavnike američke ambasade – iskazali su poštovanje, učenjem Fatihe, šutnjom i cvijećem.