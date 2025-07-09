Vlada KS diže kredit za nabavku još tri oklopna transportera u vrijednosti četiri miliona KM

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je danas Projekt pojačanog kapaciteta opremljenosti Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo vozilima za specijalne namjene, čime je omogućena nabavka još tri specijalna oklopna vozila za policiju u Kantonu Sarajevo.

Sredstva za nabavku ova tri vozila, u iznosu od 4.050.000 KM bit će osigurana kreditnim zaduživanjem, a Vlada je danas zadužila Ministarstvo finansija KS i Upravu policije MUP-a KS da pokrenu propisane procedure o kreditnom zaduženju za navedeni projekt, saopćila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.

Pojačan kapacitet

Projekt pojačanog kapaciteta opremljenosti Uprave policije MUP-a KS odnosi se na nastavak realizacije nabavki specijalnih oklopnih vozila, imajući u vidu da su tri ovakva vozila nabavljena i predstavljena javnosti u septembru 2024.godine.

Nakon toga, pokrenuti su postupci nabavki, te zaključeni ugovori u novembru 2024. godine i maju 2025. godine za nabavku još četiri vozila, od čega bi isporuka prva dva trebala uskoro biti realizovana. Zahvaljujući današnjoj odluci Vlade KS, za očekivati je da će Uprava policije MUP-a KS uskoro pokrenuti postupak nabavke za još tri vozila, čime bi ih ukupno na raspolaganju trebali imati deset.

Specijalna oklopna vozila mogu prevoziti do deset specijalno opremljenih policajaca, čineći ih neophodnim u situacijama koje zahtijevaju brz i siguran transport, te poslužiti kao sredstvo za uspostavljanje barikada u kriznim situacijama.

Specijalna akcija

Ova vozila su ključna i u specijalnim akcijama koje zahtijevaju vrhunske tehničke performanse i otpornost na različite vremenske uslove. Vozila služe i za zaštitu lične bezbjednosti građana, objekata i drugih dobara u slučaju opšte opasnosti ili ugrožavanja javnog reda i mira u većem obimu, kao i u slučajevima terorističkog i drugog nasilnog djelovanja.

- Ova vozila policiji mogu služiti i za sprječavanje izvršenja krivičnih djela, te pronalaženje i lišavanje slobode počinilaca krivičnih djela, pružanje pomoći drugim organizacionim jedinicama kod osiguranja javnih skupova, te u provođenju mjera i radnji na planu opšte prevencije, a po potrebi i za pružanje pomoći drugim sigurnosnim agencijama- izjavio je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica.