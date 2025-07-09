Predstavnički dom BiH usvojio izmjene zakona kako bi se taksistima omogućilo zaustavljanje na stajalištima

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je na sjednici, kojoj nisu prisustvovali poslanici SNSD-a i njihovih koalicionih partnera, po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

19 poslanika

Ovim izmjenama se dozvoljava kratko zaustavljanje taksi-vozilima na stajalištima javnog prevoza za ulazak putnika, te im se omogućava kretanje trakom za javni prevoz.

Za ovaj zakonski prijedlog glasalo je 19 poslanika, nijedan nije bio protiv, a osam se izjasnilo kao uzdržano.

Poslanici su odbili Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansiranju institucija BiH kojim je bilo predviđeno da Ministarstvo finansija i trezora u Vijeću ministara obezbijedi gotovinu za plate licima zaposlenim u institucijama BiH kojima je isplata primanja iz onemogućena putem tekućeg računa, odnosno onima koji su na crnoj listi i zbog toga su im blokirani računi.

Usvojen je zaključak kojim Predstavnički dom zahtijeva dostavljanje izvještaja Tužilaštva BiH o radu u istrazi protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika zbog napada na ustavni poredak.

Za ovaj zaključak koji je predložila Komisija za borbu protiv korupcije glasala su 24 poslanika, niko nije bio protiv, dok su se četiri izjasnila kao suzdržana.

Usvojen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu BiH (BHRT) koji je predložio Klub poslanika SDA, a kojim bi se BHRT stavio na privremeno budžetsko finansiranje iz budžeta institucija BiH u iznosu od najmanje 20 miliona KM za ovu godinu.

Prijedlog zakona

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku usvojen je u prvom čitanju.

Predstavnički dom usvojio je zaključak da se zakonodavni postupak za prijedloge zakona o industrijskom dizajnu, zakona o žigu i zakona o patentu obustavlja dok Savjet ministara ne dostavi korigovane tekstove ovih zakona.

Usvojeni su i izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, konsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za prošlu godinu, kao i godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za istu godinu.

Usvojen je i izvještaj o sprovođenju javnih saslušanja sadašnjih i bivših pravobranilaca u Pravobranilaštvu BiH i drugih lica u vezi sa trenutnim arbitražnim postupcima.

Entitetska većina

Entitetske većine nije bilo prilikom glasanja o poslaničkoj inicijativi Saše Magazinovića kojom bi Vijeće ministara bilo zaduženo da u saradnji s Ministarstvom sigurnosti, međunarodnim i lokalnim partnerima hitno pronađe novu lokaciju za smještaj migranata koji trenutno borave u migrantskom kampu u Blažuju.

Inicijativa nekoliko poslanika koji od Vijeća ministara traže da usvoji izmjene i dopune Okvirne energetske strategije u BiH na način da se izbriše gasovodni projekat "Podzemno skladište gasa Tetima sa priključnim gasovodom Kladanj-Tuzla-Tetima" dobila je podršku Predstavničkog doma.

Predstavnički dom dao je i saglasnost za ratifikaciju četiri međunarodna sporazuma.

Zaključujući današnju sjednicu predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić rekao je da će naredna sjednica biti održana u posljednjoj sedmici jula.