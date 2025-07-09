Tuzla uvodi pravila za električne romobile zbog sigurnosti građana

Električni romobili posljednjih godina postaju sve popularnije prijevozno sredstvo i na ulicama Tuzle. Međutim, njihova sve češća upotreba, u uslovima nepostojanja jasnih pravila, dovodi do situacija koje ugrožavaju sigurnost kako korisnika romobila, tako i ostalih učesnika u saobraćaju. Zbog toga bi uskoro mogla biti uvedena nova pravila za njihovo korištenje.

Iako su romobili sve prisutniji u gradovima širom Bosne i Hercegovine, njihova upotreba još uvijek nije zakonski regulisana, što predstavlja izazov za rad policije i komunalnih službi. Pravna praznina onemogućava efikasno djelovanje nadležnih organa u slučaju prekršaja i incidenata.

Na nedavno održanom kolegiju gradonačelnika Tuzle razmatrano je pitanje uvođenja pravne regulative kada je riječ o kretanju električnih romobila, posebno u centralnim dijelovima grada, gdje se bilježi najviše pritužbi građana.

Gradska uprava Tuzle najavila je izradu dokumenta kojim će, u saradnji s Policijskom upravom, biti definisana pravila korištenja romobila u pojedinim gradskim zonama. Plan je da se jasno precizira gdje i pod kojim uslovima se romobili mogu koristiti, s ciljem povećanja bezbjednosti i omogućavanja efikasnije kontrole.

Posebna pažnja biće posvećena kretanju romobila u večernjim i noćnim satima, posebno na Trgu slobode i u pješačkim zonama, gdje građani najčešće izražavaju zabrinutost.