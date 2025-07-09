Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EFIKASNO DJELOVANJE

Tuzla uvodi pravila za električne romobile zbog sigurnosti građana

Na nedavno održanom kolegiju gradonačelnika Tuzle razmatrano je pitanje uvođenja pravne regulative

Gradska uprava Tuzle najavila je izradu dokumenta. Facebook

E. A.

9.7.2025

Električni romobili posljednjih godina postaju sve popularnije prijevozno sredstvo i na ulicama Tuzle. Međutim, njihova sve češća upotreba, u uslovima nepostojanja jasnih pravila, dovodi do situacija koje ugrožavaju sigurnost kako korisnika romobila, tako i ostalih učesnika u saobraćaju. Zbog toga bi uskoro mogla biti uvedena nova pravila za njihovo korištenje.

Iako su romobili sve prisutniji u gradovima širom Bosne i Hercegovine, njihova upotreba još uvijek nije zakonski regulisana, što predstavlja izazov za rad policije i komunalnih službi. Pravna praznina onemogućava efikasno djelovanje nadležnih organa u slučaju prekršaja i incidenata.

Na nedavno održanom kolegiju gradonačelnika Tuzle razmatrano je pitanje uvođenja pravne regulative kada je riječ o kretanju električnih romobila, posebno u centralnim dijelovima grada, gdje se bilježi najviše pritužbi građana.

Gradska uprava Tuzle najavila je izradu dokumenta kojim će, u saradnji s Policijskom upravom, biti definisana pravila korištenja romobila u pojedinim gradskim zonama. Plan je da se jasno precizira gdje i pod kojim uslovima se romobili mogu koristiti, s ciljem povećanja bezbjednosti i omogućavanja efikasnije kontrole.

Posebna pažnja biće posvećena kretanju romobila u večernjim i noćnim satima, posebno na Trgu slobode i u pješačkim zonama, gdje građani najčešće izražavaju zabrinutost.

# TUZLA
# ELEKTIRČNI ROMOBILI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.