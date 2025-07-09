Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OLAKŠANJE

U naselju Dobrinja uskoro se otvara još jedno obdaniše u kojem će moći boraviti 80 mališana

Adaptirani prostor, će 10. jula, obići načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktorica Javne ustanove “Djeca Sarajeva” Ilda Bekrić

Obdanište će biti smješteno u objektu u ulici Omladinskih radnih brigada broj 3. FENA

FENA

9.7.2025

Stanovnici Dobrinje, jednog od najvećih naselja u općini Novi Grad Sarajevo, uskoro će dobiti još jedno obdanište u kojem će moći boraviti oko 80 mališana, uzrasta od šest mjeseci do polaska u školu.

Obdanište će biti smješteno u objektu u ulici Omladinskih radnih brigada broj 3, gdje su u toku završni radovi na uređenju poslovnog prostora, u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo.

Adaptirani prostor, će 10. jula, obići načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktorica Javne ustanove “Djeca Sarajeva” Ilda Bekrić, sa saradnicima i predstavnicima izvođača radova, te projektantom, najavljeno je iz Općine Novi Grad Sarajevo.

# DOBRINJA
# NOVI GRAD
# OBDANIŠTE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.