U naselju Dobrinja uskoro se otvara još jedno obdaniše u kojem će moći boraviti 80 mališana

Stanovnici Dobrinje, jednog od najvećih naselja u općini Novi Grad Sarajevo, uskoro će dobiti još jedno obdanište u kojem će moći boraviti oko 80 mališana, uzrasta od šest mjeseci do polaska u školu.

Obdanište će biti smješteno u objektu u ulici Omladinskih radnih brigada broj 3, gdje su u toku završni radovi na uređenju poslovnog prostora, u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo.

Adaptirani prostor, će 10. jula, obići načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktorica Javne ustanove “Djeca Sarajeva” Ilda Bekrić, sa saradnicima i predstavnicima izvođača radova, te projektantom, najavljeno je iz Općine Novi Grad Sarajevo.