Tužilaštvo BiH na udaru: Traži se izvještaj o istrazi protiv Dodika

Na 30. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji je predložio poslanik Saša Magazinović.

Dom je prethodno prihvatio zahtjev da se ovaj zakonski prijedlog razmatra po hitnoj proceduri, te donio zaključak kojim se od Doma naroda traži da isto učini, u skladu s Članom 124. Poslovnika Doma naroda.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, koji je predložilo Vijeće ministara BiH. Zbog nedostatka entitetske večine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Javnom radio-televizijskom servisu BiH, koji su, po skraćenom postupku, predložili poslanici iz Kluba SDA.

Usvojen je zaključak kojim se Vijeće ministara zadužuju da u roku od 15 dana dostavi korigovane tekstove tri zakonska prijedloga (o industrijskom dizajnu, žigu i patentu), kako bi se u njih vratile odredbe koje omogućavaju dvostepeno odlučivanje, kroz Komisiju za žalbe Instituta. Ovim zaključkom povučeni su prethodni prijedlozi iz zakonodavne procedure.

Povučen je i Prijedlog zakona o bezbjednosti saobraćaja (broj 02-02-1-813/25) radi dodatne dorade.

Predstavnički dom usvojio je negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o finansiranju institucija BiH, Čiji je predlagač bio Marinko Čavara. Ovim je zakon smatra se odbijenim.

Dom je razmatrao i aktuelni arbitražni postupak s firmom Viaduct iz Slovenije. Usvojen je izvještaj Komisije za finansije i borbu protiv korupcije, uz zaključke u kojima se navodi da je proces koncesije praćen brojnim nepravilnostima i sumnjama na koruptivne radnje. Izvještaj je proslijeđen Tužilaštvu BiH uz zahtjev za hitno djelovanje protiv odgovornih.

Na prijedlog Komisije za borbu protiv korupcije usvojeni su zaključci kojima se od Tužilaštva BiH traži da u roku od 15 dana dostavi izvještaj o postupanju u predmetu Milorada Dodika, zbog sumnje na krivično djelo napada na ustavni poredak. Komisija će po zaprimanju analizirati izvještaj i predložiti mjere.

Usvojena je poslanička inicijativa kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da hitno izmijeni Okvirnu energetsku strategiju te iz nje izbriše projekat "Podzemno skladište gasa Tetima" i da odabere alternativnu lokaciju koja ne ugrožava živote i imovinu građana.

Na usaglašavanje je, zbog nedostatka entitetske večine, upućena inicijativa Saše Magazinovića da se izmjesti migrantski kamp iz Blažuja na novu lokaciju koja će ispunjavati sve standarde sigurnosti i humanosti.

Usvojeni su i izvještaji:

Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove za 2024.

Konsolidovani izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama BiH za 2024. godinu, uz dodatne zaključke o dostavljanju izvještaja relevantnim institucijama.

Godišnji izvještaj interne revizije za 2024. i zaključak o usklađivanju pravilnika o organizaciji s propisima o reviziji.

Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2024, kao i programski planovi za narednu godinu.

Dom je dao saglasnost za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma o zajmovima i grantovima, uključujući projekte u oblasti infrastrukture, zdravstva i energetike.

Informacija o stanju migracija u BiH za 2024. godinu primljena je k znanju.