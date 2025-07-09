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PREDSJEDNIK RS

Dodik: Konaković je bio upoznat sa svim oko mog pojavljivanja u Tužilaštvu, zato je bilo lakše sve provesti

Istakao je da je bio dogovor da jedan dan se "nešto galami i da se onda šuti" i to se onda i desilo

Dodik i Konaković. Avaz

S. S.

9.7.2025

Predsjednik RS Milorad Dodik je kazao u emisiji Telering na RTRS-u da je u vezi sa svim vezano za njegovo odazivanje Tužilaštvu BiH učestvovao predsjednik NiP-a Elmedin Konaković.

- Što se toga tiče, imam samo jedan komentar. Svima je savrešno jasno da se radi o politički montiranom procesu i moja odluka je bila motivirana isključivo time da se radi o političkom procesu i moja odluka je politička. O tome svemu je bio upoznat Dino Konaković, koji se usaglasio s tim procedurama, a onda je sve bilo lakše to provesti. Htio si neki ekskluzivitet i eto ti ga - rekao je novinaru Mati Đakoviću.

Istakao je da je bio dogovor da jedan dan se "nešto galami i da se onda šuti" i to se onda i desilo.

# MILORAD DODIK
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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