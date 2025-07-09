Konaković o izjavi Dodika: Da imam utjecaj na pravosuđe, on bi već ležao višegodišnju robiju

Predsjednik RS Milorad Dodik u emisiji Telering kazao je da je sa svim vezano za njegov odlazak u Tužilaštvo bio upoznat predsjednik NiP-a i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, a samim time je bilo lakše sve provesti.
Tim povodom Elmedin Konaković je reagirao za "Slobodnu Bosnu", te kazao da to sve vidi kao nastavak Dodikove konfuzije i panike.
- Iskren da budem, bilo bi mangupski da sam ga ja svezao i doveo u Tužilaštvo i Sud. I da mu onda Sud izrekne pravosnažnu presudu, eliminaciju iz političkog života – to bi bio moj posao, i ja bih se time hvalio - poručio je Konaković.
Ali, kako kaže da nije.
- Da jesam, hvalio bih se. Dodik je danas izgubljen čovjek. I ono što znam da ga najviše boli jeste činjenica da sam ja jedan od onih koji su najzaslužniji što je izvučen na čistac, što mu je onemogućeno da politički preživi na način na koji je to radio dvadeset godina - kazao je lider NiP-a.
Konaković tvrdi da nema nikakav utjecaj na pravosuđe – i da je upravo to ono kako stvari trebaju funkcionisati.
- Da imam utjecaj na Sud, Dodik bi već ležao višegodišnju robiju, zajedno sa drugim političkim kriminalcima. Nemam, jer političari ne trebaju imati takav utjecaj - kazao je.
Za kraj, najavljuje i nastavak raskrinkavanja: „Izvest ćemo mi na čistac i to – s kim se sve on dogovarao, ako se dogovarao. Sve će to doći na red.“