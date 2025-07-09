Konaković o izjavi Dodika: Da imam utjecaj na pravosuđe, on bi već ležao višegodišnju robiju

Predsjednik RS Milorad Dodik u emisiji Telering kazao je da je sa svim vezano za njegov odlazak u Tužilaštvo bio upoznat predsjednik NiP-a i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, a samim time je bilo lakše sve provesti.

Tim povodom Elmedin Konaković je reagirao za "Slobodnu Bosnu", te kazao da to sve vidi kao nastavak Dodikove konfuzije i panike.

- Iskren da budem, bilo bi mangupski da sam ga ja svezao i doveo u Tužilaštvo i Sud. I da mu onda Sud izrekne pravosnažnu presudu, eliminaciju iz političkog života – to bi bio moj posao, i ja bih se time hvalio - poručio je Konaković.