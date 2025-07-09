NSRS odbila prijedlog zakona o zaštiti računa osoba pod američkim sankcijama

Narodna skupština Republike Srpske odbacila je Nacrt zakona o dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu, kojim se pokušalo zabraniti bankama u Bosni i Hercegovini da zatvaraju ili blokiraju račune osobama i kompanijama koje se nalaze pod sankcijama trećih zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države.

Dopune zakona predviđale su da banke mogu jednostrano zatvoriti račun isključivo u slučajevima kada je on korišten nezakonito ili otvoren na osnovu falsifikovanih dokumenata, ali ne i zbog uvrštavanja vlasnika na strane sankcione liste. Također su predviđene visoke novčane kazne — između 20.000 i 80.000 KM — za banke koje odbiju otvoriti račun ili zatvore postojeći osobama pod sankcijama.

Uprkos očekivanjima da će prijedlog biti usvojen, gotovo svi narodni poslanici glasali su protiv — i iz vladajuće koalicije i iz opozicije — osim poslanika Petra Rankića (Socijalistička partija), koji je glasao za.

Inicijativa je na dnevni red sjednice stigla u formi građanske inicijative, no poslanici opozicije tvrde da su iza prijedloga stajali sankcionisani pojedinci i kompanije bliske vlastima, koji su ovim zakonom pokušali izvršiti pritisak na bankarski sektor. Opozicija je upozorila da bi usvajanje ovakvog zakona moglo dodatno narušiti međunarodni ugled Republike Srpske i pogoršati njenu finansijsku izolaciju.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini ranije je upozorila banke da bi nastavak poslovanja s osobama pod sankcijama mogao dovesti do sekundarnih sankcija i za same banke, zbog čega su brojne finansijske institucije zatvorile račune sankcionisanim osobama.

Prema navodima iz skupštinske rasprave, zakon je najviše pogodovao firmama poput Prointera, Kaldere i Infinity grupe, koje se nalaze na američkoj crnoj listi, a koje su prethodnih godina ostvarile značajne prihode kroz javne tendere.