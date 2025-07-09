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VELIKA PODRŠKA

Oružane snage BiH uspješno uspostavile šatorsko naselje za učesnike "Marša mira" uprkos izuzetno zahtjevnim vremenskim uslovima

Realizacija ovog zadatka još jednom potvrđuje spremnost i opredijeljenost OS BiH

Oružane snage Bosne i Hercegovine - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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E. A.

9.7.2025

Oružane snage Bosne i Hercegovine su, uprkos izuzetno zahtjevnim meteorološkim uslovima izazvanim jakim vjetrom i obilnim padavinama, uspješno uspostavile šatorsko naselje za smještaj nekoliko hiljada učesnika ovogodišnjeg "Marša mira" u naselju Liplje.

Realizacija ovog zadatka još jednom potvrđuje spremnost i opredijeljenost OS BiH, da u svakom trenutku pruže podršku civilnim strukturama i institucijama, posebno u aktivnostima koje imaju značaj za njegovanje kulture sjećanja, očuvanje mira i ljudskih prava.

Oružane snage Bosne i Hercegovine će i u narednim danima nastaviti pružati punu logističku i operativnu podršku organizaciji "Marša mira", kao i svim drugim aktivnostima od interesa za građane i državu Bosnu i Hercegovinu.

# ORUŽANE SNAGE
# BIH
# MARŠ MIRA
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