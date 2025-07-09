Vukanović udaljen sa sjednice NSRS-a nakon upada uz povik "Sarajevo, ljubavi moja"

Narodni poslanik iz stranke Lista za pravdu i red, Nebojša Vukanović, ponovo je udaljen sa sjednice Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), nakon što je ušao u salu uz riječi: „Sarajevo, ljubavi moja“.

Predsjedavajući NSRS-a, Nenad Stevandić, odmah je reagovao i zatražio da obezbjeđenje udalji Vukanovića.

- Molim obezbjeđenje da izvede gospodina Vukanovića - rekao je Stevandić.

U tom trenutku Vukanović je pokušavao prići Stevandiću, ali mu je obezbjeđenje to onemogućilo, uz proteste poslanika da ima pravo da glasa. Stevandić mu je na to uzvratio da to pravo – nema.

Tokom razmjene, Vukanović je više puta pitao Stevandića: „Kako je bilo u Sarajevu?“, na što mu je predsjedavajući odgovorio: „Za tebe loše“.

Stevandić je na kraju pojasnio detalje Poslovnika i šta on znači.

- Član 78 Ustava RS kaže da NSRS svojim aktima uređuje sopstveni rad. Jedan od tih akata je Poslovnik. Dok ja ne udarim čekićem za kraj, Vukanović je pod mjerama udaljenja - kazao je Stevanidić.