Dodik tvrdi: Uzunović na ročištu izgovorila šifrovanu riječ kojom je potvrdila naš dogovor

Naveo je da će otkriti šifrovanu riječ koju je Uzunović rekla na suđenju te na taj način potvrdila da je dogovor postignut.

- Ona se na to odlučila. Kakav je to stručnjak? Sad hoda po Sarajevu i priča kako je morala, kako je bio velik pritisak. Ja bih cijenio da je rekla "morala sam", rekao bih "šta da radim, morala je". Misliš da si ti stručnjak, a da je Dodik kreten koji treba u zatvor. Eto, ti ćeš ga gurnuti u zatvor. Sada čekam da to ide dalje. Mislim da njoj ne ide u prilog - kazao je.

- Bit će ovo zanimljivo za javnost. Da je malo podsjetim kad baš hoće. U jednom trenutku, kad je pristala na nešto što je tražila, trebala je izaći i reći jednu riječ, u pravnom smislu... Ona je govorila "osumnjičeni i advokati", a u jednom trenutku, da potvrdi da stoji iza priče koja je dogovorena, trebala je da kaže "advokat iz Beograda i odvjetnik iz Zagreba". Ako kaže "odvjetnik iz Zagreba", to znači da potvrđuje da se to treba završiti. I, ona je to uradila - naveo je.

Poručio joj je da ako trebaju da idu do kraja, ići će.

- Tražena je usluga, koju je dobila. Njeni rođaci koji su to tražili imali su benefite. Ona je išla na to da moju porodicu zatvori, ali ja neću da udaram po njenom sinu. Ako to bude trebalo, dobit će i to. Bolje bi joj bilo da to ne radi - zaključio je.