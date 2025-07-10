Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA KIOSCIMA ŠIROM BIH

U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte razgovor s Plenkovićem: Srebrenica je bolna opomena

Poručuje da u Potočare dolazi i zbog budućih naraštaja, uvjeren da imaju obavezu promicati istina

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

10.7.2025

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte ekskluzivni intervju s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem: Srebrenica je bolna opomena.

Poručuje da u Potočare dolazi i zbog budućih naraštaja, uvjeren da imaju obavezu promicati istina. Kaže da Hrvatska vidi BiH kao susjedu i prijateljsku zemlju.

Za "Dnevni avaz" govorio je Ahmed ef. Hrustanović, imam iz Srebrenice. Poručuje da su mu sjećanja na rahmetli oca pomogla da preživi.

Čitajte o Sky prepiskama Keljmendija: "Prvo da mu zapalimo auto, neće on nigdje više pjevati".

Donosimo i razgovor s novim fudbalerom Sarajeva Rafailom Mamasom, inače reprezentativcom Kipra.

Otkrivamo i kada će biti donesena odluka o skupljoj struji.

Pišemo i o detaljima teške nesreće u Tuzli: Poginuo mladi MMA borac.

Čitajte i o izvještaju Evropskog parlamenta o BiH.

Važan korak za oboljele od multipla skleroze: Ukidaju se liste čekanja.

Danijal Hadžović je napisao analizu o tome što dok lobisti rade protiv BiH, bošnjački političari im daju "municiju".

Na stranicama sarajevske rubrike čitajte o rješenju za klizište na Curinim njivama.

Fokus "Globusa" je na tome kako je Tramp zaoštrio retoriku prema Putinu.

Na jet setu pišemo o slavlju domu Hane Hadžiavdagić i Tarika Tabakovića.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# AHMED HRUSTANOVIĆ
# SREBRENICA
# ELVIS KELJMENDI
# TUZLA
# DNEVNI AVAZ
# CURINE NJIVE
# RAFAIL MAMAS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.