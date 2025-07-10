Stanje na putevima: Na nekim dionicama aktivirana klizišta

Povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida nad građanima „Zaštićene zone“ UN i ukopa identificiranih žrtava srebreničke tragedije danas i sutra na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Također, ova zabrana na snazi je i na putnim pravcima: Drinjača-Konjević Polje-Milići-Vlasenica, Vlasenica-Luke, Konjević Polje-Bratunac-Srebrenica, Drinjača-Bratunac i Srebrenica-Zeleni Jadar.

Danas, u vremenu od 12 do 20 sati zabranit će se saoboraćaj za teretna vozila preko 3,5 tone ukupne mase na putnim pravcima: Luke-Vlasenica-Konjević Polje, Konjević Polje-Bratunac i Bratunac-Srebrenica.

Sutra, 11.07. na snazi će biti zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone nosivosti na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode ka Srebrenici.

Biciklisti, motociklisti i maratonci danas nastavljaju maraton prema Potočarima. Planirana ruta je Sarajevo-Olovo-Kladanj-Vlasenica-Milići-Potočari. Molimo sve vozače da u trenutku njihovog prolaska voze oprezno i sporije.

Zbog radova na postavljanju asfalta, danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Mostar-Čitluk-Brdo Hum.

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).