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TEŠKA DIONICA

Video / Učesnici Marša mira nastavili svoj put iz kampa Mravinjci prema Potočarima

Danas će proći i lokalitet Bukve u kojima je ubijeno 1.000 Srebreničana

Ove godine preko 6.000 osoba na Maršu mira. A. Bešić/ Avaz

Ahmed Bešić

10.7.2025

Učesnici Marša mira, preko 6.000 osoba, nastavilo je svoj put iz kampa Mravinjci prema Potočarima.

Dnevne dionice od 25 do 30 kilometara prolaze kroz planinske masive i šumske staze, često na mjestima masovnih grobnica i pogubljenja. Stanovnici u povratnička naselja na putu učesnike dočekuju sa gostoprimstvom. Na određenim tačkama kolone održavaju se kraći historijski časovi i svjedočenja preživjelih.

Jučer su prošli jednom od najzahtjevnijih ruta iz kampa Liplje ka selu Mravinjci, a iako je staza kojom su se kretali bila dodatno otežana lošim vremenskim uslovima nisu odustajali.

Zbog kiše put je bio blatnjav, klizav i poprilično otežan za kretanje, međutim, učesnici su se izborili i sa takvom vrstom prepreke.

Danas učesnike očekuje jedna od najupečatljivijih dionica gdje će proći i lokalitet Bukve u kojima je ubijeno 1.000 Srebreničana i to je jedna jako emotivna lokacija na kojoj se bude teška sjećanja na 1995. godinu.

Važno je istaći da je staza kojom se kreću učesnici duža od 100 kilometara.

Mnogi učesnici svjedoče da ovaj pohod nje lagan, ni fizički ni emotivno, ali, oni znaju da će to preživjeti, dok Srebreničani 1995. godine bez adekvatne odjeće, hrane i vode i u borbi za goli život nisu mogli ni pretpostaviti šta će se desiti.

Završetak Marša mira predviđen je danas u Potočarima, gdje će učesnici 11. jula prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi za novoidentifikovane žrtve genocida.

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# GENOCID
# MARŠ MIRA
# SREBRENICA
# POTOČARI
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