Večeras u Sarajevu otvaranje izložbe Velije Hasanbegovića "Potočarske sjene"

Izložba autora Velije Hasanbegovića „Potočarske sjene“ i prigodan muzički program kojeg će izvesti Duo SA Sinfonietta, violinistkinje Tamara Arsovski i Alma Dizdar bit će upriličeni večeras u 21 sat u At mejdan parku kod Muzičkog paviljona u Sarajevu.

Ove godine navršava se 30 godina od genocida u Srebrenici a povodom te tužne godišnjice specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice 2025!" i Muzej Sarajeva organiziraju izložbu “Potočarske sjene” autora Velije Hasanbegovića, koja kroz umjetnost i simboliku donosi tihi, ali snažni podsjetnik na izgubljene živote, kolektivno pamćenje i odgovornost koju nosimo prema istini i sjećanju.

Izložba će biti postavljena na otvorenom prostoru duž šetnice uz obalu rijeke Miljacke, od Latinske ćuprije do Ćumurija mosta – Obala Isa-bega Ishakovića i šetnice hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića te će trajati do 20. jula.

Dokumentaristička izložba “Potočarske sjene” sačinjena je od 20 crno-bijelih fotografija nastalih u Potočarima i Srebrenici tokom i nakon kolektivnih dženaza, u trenucima duboke tuge, tišine i sabura preživjelih.

Hasanbegović, kao dugogodišnji fotograf i svjedok savremene historije Bosne i Hercegovine, kroz svoj objektiv bilježi fragmente stvarnosti koji često ostaju na marginama službenih izvještaja. “Potočarske sjene” nisu samo dokument, one su glas onih koji više ne mogu govoriti, i svjedočanstvo bola onih koji su ostali. Lica majki, pogledi kroz mezarja, ruke koje grle nišane – svaki kadar odiše tugom, ali i dostojanstvom, najavljeno je iz Narodnog pozorišta Sarajevo.